Арбитражный суд Волгоградской области подтвердил законность штрафа в треть миллиона рублей «Концессиям водоснабжения»
Общество 26.07.2018 17:15
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26.07.2018 17:15
Арбитражный суд Волгоградской области подтвердил законность и обоснованность наложения штрафа на ООО «Концессии водоснабжения». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФАС по Волгоградской области,
основанием для возбуждения дела антимонопольным органом послужило заявление КПК «Пенсионная сберкасса». В нем было отмечено, что КПК «Пенсионная сберкасса» обратился в ООО «Концессии водоснабжения» с запросом о выдаче технических условий для подключения к сетям водоснабжения и канализации с приложением всех необходимых документов. Однако компания в своем ответе указала, что выдать технические условия не представляется возможным ввиду того, что согласно документам на земельном участке заявителя может размещаться нежилое строение (пункт приема стеклопосуды). В то время как сотрудниками ООО «Концессии водоснабжения» на земельном участке заявителя обнаружено нежилое строение - административное здание.
В результате административного расследования было установлено, что Общество нарушило пункт 9 Правил определения и предоставления технических условий, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83), а именно необоснованно отказало в выдаче в установленный срок технических условий.
Привлеченное к административной ответственности по части 2 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ООО «Концессии водоснабжения» в виде штрафа 300 тысяч рублей обратилось с обжалованием штрафа в арбитражный суд Волгоградской области, который оставил штраф в силе.
Руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников пояснил: «Мы рады, что суд согласился с нашей позицией в том, что действующее законодательство не дает определения «административного здания», а также не содержит норм, которые указывали бы на то, что нежилое строение по документам, в том числе пункт приема стеклопосуды, не может являться зданием. Наоборот, из смысла вышеприведенных норм следует, что строение является зданием».
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