Общество 25.07.2018 14:40
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25.07.2018 14:40
Свое возмущение по поводу высоких цен на рынке ритуальных услуг в Волгоградской области выразил замруководителя ФАС России. Андрей Цыганов второй день находится в городе-герое с рабочим визитом, сообщает ИА «Высота 102». В ходе пресс-конференции, которая состоялась сегодня в региональном антимонопольном управлении, Цыганов признался, что ему трудно подобрать слова для описания ситуации. Он рассказал, как несколько лет назад его волгоградская родня хоронила дедушку и должна была заплатить за погребение годовую пенсию усопшего. Только благодаря тому, что пожилой человек был ветераном Великой Отечественной войны и заслуженным человеком, расходы удалось снизить. «Чтобы похоронить близкого человека, год нужно на всем экономить или год ничего не есть и ничего не пить. Как жить в такой ситуации? Неужели эти затраты действительно соответствуют тому, что реально делают эти организации? Конечно же, нет», - уверен замруководителя ФАС России.
Андрей Цыганов предложил волгоградским журналистам сравнить стоимость ритуальных услуг в Волгоградской области и любом другом регионе. «Вы ужаснетесь этим фактам. В Москве дешевле! Хотя понятно, что в столице народ живет немного побогаче, и можно было бы заламывать цены. Но не заламывают, потому что найден баланс и власть правильно регулирует эти организации», - пояснил федеральный чиновник.
Порядок в сфере риутальных услуг, как считает Цыганов, навести трудно, но можно. «Этот рынок, мягко скажем, очень специфический. Здесь очень часто, не только в Волгоградской области, происходят перекосы в ценообразовании. Причина в том, что рынки монополизированы, и конкуренция не развивается», - считает Цыганов.
В минувшем году на уровне центрального аппарата ФАС России было возбуждено дело по ст.15 федерального закона «О защите конкуренции» - «Запрет на ограничивающие конкуренцию действия органов власти». Данное разбирательство как раз касается положения дел в сфере ритуальных услуг на территории Волгоградской области. В этом деле ранее объявлялся перерыв, затем его рассмотрение было продолжено – сейчас идет сбор доказательств. Следующее заседание назначено на 6 агуста.
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