



Скандал случился из-за того, что с инвалида первой группы, который хотел приобрести социальный проездной билет, в 120-м почтовом отделении Волгограда незаконно требовали справку из соцзащиты о доходах. Как рассказал ИА «Высота 102» Дмитрий Дружинин, в начале года он впервые обратился в это почтовое отделение за льготным проездным. Тогда девушка оператор потребовала предъявить справку из соцзащиты, но узнав, что у молодого человека есть только справка медико-социальной экспертизы (МСЭ) о первой группе инвалидности, пошла навстречу и, сняв ксерокопию с документа, выдала проездной и просила в следующий раз требуемую справку принести. Он отправился в соцзащиту, где ему популярно объяснили, что людям с самой тяжелой нерабочей группой инвалидности для покупки социального проездного справка о доходах не нужна, достаточно справки МСЭ. Но, как сообщил Дмитрий Дружинин, на почте опять стали требовать справку, но уже на повышенных тонах. «Я начал кричать в ответ, что они меня не имеют права гонять туда, меня всего трясло, тут еще вмешалась оператор Снежнова, стала орать, что я урод, психически больной и мне сейчас вызовут психушку, затем они сделали вид, что позвонили в соцзащиту и меня там примут. Я сразу поехал опять в Ворошиловское отделение соцзащиты, но там мне сказали, что им с почты никто не звонил. Специалист Колесниченко мне выдала ксерокопию 6-й главы социального кодекса Волгоградской области, где в статье 49 говорится о том, что инвалиды первой группы при покупке социальных проездных билетов не должны предоставлять справку о доходах, и к этой ксерокопии приложила телефон отдела адресной помощи со своей фамилией, чтоб ей позвонили с почты».

Как рассказал Дмитрий, оператор, которая грозилась вызвать психушку, отшвырнула ксерокопию со статьей соцкодекса и стала кричать, что им необходима справка из соцзащиты о доходах. «Я стал набирать телефон Колесниченко. Речь больного ДЦП особенная, а в стрессовом состоянии говорить стало еще сложнее. Эта оператор, словно издеваясь надо мной, постоянно меня перебивала. А потом у нее наконец-то хватило ума взять у меня телефон и самой поговорить со специалистом соцзащиты». С боем, издевательством и угрозами Дмитрий получил проездной на очередной месяц. По его признанию, этот скандал стоил ему тяжелых физических страданий. Он решил, что может быть не единственным человеком, который столкнулся с таким почтовым беспределом, поэтому обратился с жалобой в отдел по работе с инвалидами городского департамента соцзащиты. «После этого мне позвонили с главпочтамта, сказали, что они дали ЦУ 120-му отделению и больше таких проблем не будет. Я был прав. Но никто из сотрудников почты передо мной за оскорбления, издевательства и не подумал извиниться. Я родился с самой тяжелой формой ДЦП. При помощи усиленных тренировок я встал на ноги научился полному самообслуживанию, закончил ВГАФК. Разработал собственную методику реабилитации детишек с ДЦП, веду кружок «Здоровье» для особенных ребят. Я тренирую не только детей с ДЦП, но и как кандидат в мастера спорта по шахматам веду занятия по этому виду спорта здоровым детям. Мною довольны как дети, так и их родители. И никто не говорил, что я психически больной урод. Я прошу Вас опубликовать мою историю, чтобы определенная часть общества умела правильно понимать людей с ДЦП».

Как признался Дмитрий Дружинин, после «ЦУ» вышестоящего руководства на почте справку о доходах с него больше не требуют, но, как говорится, осадочек остался.