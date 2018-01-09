Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Доска позора
 09.01.2018 17:46

В Волгограде помойка подбирается к новой детской площадке


На "Доску позора" на этот раз попала помойка у общежития на улице Быстрова, 84а в Кировском районе. Как сообщает ИА "Высота 102", мусорные залежи стремительно подбираются к новой детской площадке, до которой осталось всего несколько метров. По словам местных жителей, отходы не вывозятся уже около месяца. Проблема обострилась, когда к строящимся неподалеку новостройкам стали прокладывать канализацию. Тяжелые мусоровозы застревали в песке, и мусор просто перестали вывозить. Однако местный дворник заверил журналистов, что ситуация здесь очень скоро изменится - весь мусор коммунальщики планируют вывезти уже завтра. 
Отметим, что улица Быстрова уже не впервые появляется на "Доске позора" информагентства. Так, более трех лет ждала восстановления спортивная площадка, расположенная в квартале многоэтажек на улицах имени Федотова и Быстрова. И только в минувшем году департамент финансов администрации Волгограда выделил около 280 тысяч рублей на ее ремонт. Случилось это после того, как информагентство рассказало об этой ситуации. 


Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

В Волгоградском ботаническом саду лето побеждает зиму«Не узнаю вас в гриме»: у волгоградских политиков обнаружились звездные двойникиКриминальное чтиво: Громкие задержания и скандальные процессы в Волгоградской области в 2017 году«Прошлогодний салат»: с приветом из 2017 года!ALT: Собачий рай: Волгоградские политики - о своих лохматых и хвостатых питомцах
 
Актуальные интервью и комментарии

«Победный 43-й»: Новый год в Сталинграде 75 лет назад советские солдаты встречали по-особенному

Главный редактор ИА "Высота 102" Сергей Трофимов: С пожеланиями к друзьям, злопыхателям и форумчанам

Щенячий восторг: самые крутые собаки Волгограда встречают свой год

Новый 1943 год советские солдаты в Сталинграде встречали с особым чувством. Они еще не знали, что...

Уважаемые волгоградцы, читатели и зрители ИА «Высота 102»!  ...

Новый год по восточному календарю будет годом Собаки. Перед праздником  съемочная группа  ИА «Высота 102»  побывала в гостях у питомцев...

Аналитика 09.01.2018 20:00

Смотрите сегодня в программе: активисты начали сбор подписей жителей Волгоградской области в поддержку выдвижения кандидатуры Владимира Путина на выборах президента страны. Волгоградцы простились с Почетным жителем города Олегом Иншаковым: на гражданскую панихиду в ВолГУ пришли сотни людей. Дом «в лохмотьях» стал позором застройщика и бедой для жителей: Обещания «одеть» здание могут быть не исполнены до весны. Собаки - поводыри почти 50 лет помогают незрячему волжанину жить в большом городе: сейчас службу несет лабрадор Бони. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно в...
Прочитана: 282 раз
Расследования 09.01.2018 19:18 (Обновлено: 09.01.2018 19:25)

К 2,5 годам колонии общего режима за неуплату 100 миллионов рублей налогов приговорён директор фирмы, занимающейся ремонтом дорог и продажей железнодорожных вагонов. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. По материалам дела, в 2011-2013 годах предприниматель составил несколько фиктивных договоров с 6 несуществующими предприятиями. Фирмы якобы ремонтировали выставленные на продажу вагоны и поставляли к ним запчасти. Участвовали эти фирмы-"призраки" и в ремонте городских автодорог. Когда обман вскрылся, мужчина не признал свою вину. Теперь на собственность налогового уклониста, стоимостью около 80 миллионов рублей, наложен арест. 
Прочитана: 1480 раз
Общество 09.01.2018 16:02

Сегодня, в первый рабочий день после новогодних праздников, журналисты ИА «Высота 102» решили посмотреть, как идут облицовочные работы на фасаде нового дома №30 по улице 51-я Гвардейская в Дзержинском районе Волгограда, который больше известен как «голый» и дом «в лохмотьях». Однако рабочих там сегодня не было, хотя к облицовке здания, по словам жителей, представители застройщика - ООО «Энергопром» во главе с его гендиректором Алексеем Щербиным - приступили за 2-3 недели до наступления 2018 года. Правда, закрыли облицовкой только торцевую часть здания, да и то не до конца. На этом все работы застопорились. Как рассказывают жильцы, их...
Прочитана: 6117 раз
Происшествия 09.01.2018 15:53 (Обновлено: 09.01.2018 15:55)

Фуру с "левым" алкоголем задержали в Волгоградской области Полицейские и сотрудники ФСБ задержали в Быковском районе грузовую иномарку, набитую поддельной алкогольной продукцией. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, всего было обнаружено 580 ящиков с фальсифицированной алкогольной продукцией известных марок. В общей сложности изъято 11600 бутылок со спиртосодержащей жидкостью. Экспертиза, проведенная специалистами экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области, показала, что федеральные специальные марки поддельные. Возбуждено уголовное дело.
Прочитана: 1508 раз
Здравоохранение 09.01.2018 15:27

Более 8,7 тысячи обращений поступило в праздничные дни в службу скорой медицинской помощи, 2,3 тысячи человек были госпитализированы. Из поступивших звонков 942 — обращения с подозрением на грипп и ОРВИ, что практически в 2,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области. Как отметили в облздраве, за первую неделю 2018 года в амбулаторно-поликлиническое звено обратились порядка 10 тысяч пациентов. 38 экстренных выездов совершили сотрудники Центра медицины катастроф, ими проведено 16 медицинских эвакуаций тяжелых больных из районов Волгоградской области. С начала года, благодаря проведению экстренных жизнесохраняющих микроопераций на сердце,...
Прочитана: 1042 раз
Расследования 09.01.2018 15:22 (Обновлено: 09.01.2018 15:41)

Апелляционная коллегия Волгоградского областного суда оставила неизменным приговор бывшему адвокату Сергею Стремилову, осужденному к 2,5 годам колонии за мошенничество. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе областной инстанции. Напомним, в октябре 2017 года Советский районный суд Волгограда признал бывшего защитника, уже отбывавшего наказание за покушение на мошенничество, виновным в полумиллионном хищении. Летом 2014 года Стремилов с сообщником обманом выманили крупную сумму у женщины. По их словам, это был гонорар за юридическую помощь в переоформлении права собственности на оспариваемый земельный участок. Но "отрабатывать" его подельники не собирались.
Прочитана: 2427 раз
Расследования 09.01.2018 15:08

К 11 годам колонии строго режима приговорен в Волгограде 27-летний житель города Магнитогорска Челябинской области Эдуард Мусин за сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Следствием и судом установлено, что Мусин в августе 2017 года приехал из Магнитогорска в Волгоград с целью сбыта наркотиков. В сентябре его задержали в Центральном районе, где он утроил тайник-"закладку". У Мусина обнаружили более 380 граммов приготовленных к сбыту сильнодействующих наркотических средств. Расследование уголовного дела осуществлялось СУ Управления МВД России по г.Волгограду. Вину в инкриминируемых деяниях в суде подсудимый признал.
Прочитана: 389 раз
Расследования 09.01.2018 15:07

В Михайловке 26-летний дальнобойщик пытался откупиться от полицейских. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, грузовик под управлением жителя одной из северокавказских республик перевозил пшеницу. Однако сопроводительных документов на груз у водителя не было, а накладные на зерно имели признаки подделки. По данному факту оперуполномоченным отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского подразделения полиции была организована процессуальная проверка. За не привлечение к ответственности водитель фуры предложил стражу порядка 15 тысяч рублей. При передаче денег взяткодатель был задержан. По ходатайству следователя в отношении него судом  избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
Прочитана: 718 раз
Происшествия 09.01.2018 14:56

В Волгограде совершено разбойное нападение на рыбный цех Трое мужчин, вооруженных обрезками труб и металлическим прутом, совершили разбойное нападение на рыбный цех в Кировском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, рано утром трое неизвестных в шапках с прорезями для глаз проникли в цех, связали сторожа, а затем занялись поиском денег. Их добычей стала обнаруженная в кабинете директора 1 тысяча рублей и несколько коробок с копченой рыбой, после чего злоумышленники скрылись. Освободившись, потерпевший вызвал полицейских. По факту разбоя было возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержаны двое родных братьев в возрасте 34 и 25 лет и их 33-летний знакомый....
Прочитана: 3546 раз
Происшествия 09.01.2018 14:36

Сотрудники Росгвардии задержали жителя Волгограда, объявленного в федеральный розыск Жителя Волгограда, объявленного в федеральный розыск, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Дзержинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Росгвардии по Волгоградской области, 30-летний мужчина, который находился в розыске за совершение кражи, был задержан по ориентировке на улице Эльбрусской. Его доставили в территориальный отдел полиции.
Прочитана: 1211 раз
Астрахань 09.01.2018 14:24 (Обновлено: 09.01.2018 15:02)

2018 год в Астраханской области объявлен годом влюбленных Астраханская область объявила 2018-й годом влюбленных. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». В ознаменование этого служба ЗАГС на улице Николая Островского в Астрахани напротив спорткомплекса «Звездный» разместила баннер с надписью: «В новом году расстанься с одиночеством! Создай свою семью!». Также в рамках Года будет реализован новый проект «Фестиваль влюбленных» с организованной специальной зоной для знакомств. А парам, вступившим в брак в 2018 году, будут выдаваться приглашения на государственную регистрацию рождения детей вне очереди, сообщили в ведомстве. Кроме того, будет объявлен конкурс свадебных фотографий «Наше счастье», а фотографии победителей опубликуют в региональном журнале «ЗАГС Свадьба и...
Прочитана: 511 раз
Происшествия 09.01.2018 14:07

Сегодня в Тракторозаводском районе Волгограда на остановке Кропоткина при резком торможении автобуса №25 пассажирка получила травмы при падении. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, 46-летняя женщина сломала ребра, также у нее диагностирован ушиб грудной клетки. Пострадавшую доставили в травмпункт. Как пояснил ИА "Высота 102" источник в автотранспортном предприятии, женщина могла упасть потому, что не держалась за поручни.   
Прочитана: 858 раз
Происшествия 09.01.2018 13:33

Нетрезвого автоугонщика задержали полицейские в Михайловском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на одной из улиц поселка Отрадное полицейские остановили находящийся в розыске "ВАЗ-2107". Машиной управлял 28-летний местный житель, который был явно нетрезв. Водительские права у горе-шофера отсутствовали - их недавно мужчину лишили. Как выяснилось, транспорт он угнал у своей родственницы. Сперва они вместе пили, а когда женщина уснула, мужчина забрал ключи и уехал. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы за угон.  
Прочитана: 839 раз
Общество 09.01.2018 13:22 (Обновлено: 09.01.2018 15:06)

Волгоградский Союз журналистов «вышел из подполья» и обзавелся телефоном Валерий Мельников, председатель правления  волгоградской областной организации  «Союз журналистов России» (слева). Похоже, что  Союз журналистов в Волгоградской области вышел из «глубокого подполья» и раскрыл все «карты», обнародовав результаты своей деятельности за минувший  год. Напомним, ИА «Высота 102» в августе 2017-го опубликовало материал под заголовком «Союз журналистов в Волгоградской области работает под грифом «совершенно секретно»: он вызвал немалый резонанс среди коллег.  ...
Прочитана: 1172 раз
Общество 09.01.2018 12:48

Десятки праздничных мероприятий прошли в Волгограде в новогодние праздники. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации города-героя, так, музыкальный театр дал рекордное количество - более 30 - детских представлений (с 23 декабря по 7 января) и 6 концертов для взрослых, в том числе на свежем воздухе - 2-го января в Комсомольском саду. А в новогоднюю ночь на сцене на площади Павших Борцов наравне с ведущими работала собака породы хаски. Трехмесячный щенок Лакерта попал на новогодний бал прямо с корабля – из рук профессиональных заводчиков. Четвероногого артиста везли из Красноармейского района. А во время праздника щенка приходилось греть в машине, чтобы...
Прочитана: 625 раз


9 января 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области активисты должны выполнить задачу по сбору 7,5 тысячи подписей за ПутинаCмотреть видео
9 января 19:18
В Волгограде коммерсанта осудили за неуплату 100 миллионов рублей налогов Комментарии6
9 января 17:46
В Волгограде помойка подбирается к новой детской площадке Комментарии7Смотреть фотографииCмотреть видео
9 января 16:02
Застройщик «голого» дома в Волгограде обещает «одеть» фасад к марту 2018 года Комментарии4Cмотреть видео
9 января 15:53
Фуру с "левым" алкоголем задержали в Волгоградской области Комментарии3Смотреть фотографии
9 января 15:27
В Волгоградской области в посленовогодние дни 63 инфарктника отпраздновали второе рождение Комментарии3
9 января 15:22
В Волгограде адвокату-мошеннику не удалось выйти на свободу Комментарии5
9 января 15:08
В Волгограде жителя Челябинской области приговорили к 11 годам колонии за наркоторговлю
9 января 15:07
В Волгоградской области дальнобойщика сняли с рейса за попытку дачи взятки полицейскому Комментарии4
9 января 14:56
В Волгограде совершено разбойное нападение на рыбный цех Комментарии22Смотреть фотографии
9 января 14:36
Сотрудники Росгвардии задержали жителя Волгограда, объявленного в федеральный розыск Комментарии6Смотреть фотографии
9 января 14:24
2018 год в Астраханской области объявлен годом влюбленных Комментарии6Смотреть фотографии
9 января 14:07
В Волгограде пассажирка автобуса попала в травмпункт Комментарии5
9 января 13:33
В Волгоградской области угонщик без прав попался на пьяной езде Комментарии1
9 января 13:22
Волгоградский Союз журналистов «вышел из подполья» и обзавелся телефоном Комментарии10Смотреть фотографии
9 января 12:48
В Волгограде в новогодние праздники работали и четвероногие артисты Комментарии3
9 января 12:22
В Волгограде и Волжском стартовал сбор подписей за выдвижение Владимира Путина в президенты Комментарии33Смотреть фотографии
9 января 12:16
Победившие в новогоднем конкурсе «Высоты 102» волгоградцы получили призы Комментарии1Смотреть фотографии
9 января 11:09
В Волгограде 94-летнего участника войны обокрал лжесоцработник Комментарии4
9 января 10:50
В Волгограде прощаются с Почетным гражданином города Олегом Иншаковым Комментарии17Смотреть фотографииCмотреть видео
Доска позора
9 января 17:46
В Волгограде помойка подбирается к новой детской площадке Комментарии7Смотреть фотографииCмотреть видео
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

 

      Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

Товары для вашего здоровья и безопасности (8442) 27-06-74

    
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
 
День 9 Января, Вт
Волгоград
Облачно, температура 0..-2 С, давление 751..753 мм рт.ст., ветер Западный, 6 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
9 Января, Вт
1 $ 57.6002 руб.
1 € 68.8668 руб.
1 GBP 77.6739 руб.
1 CHF 58.9743 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
     
       
       

 

Обсуждают в форуме

В Волгограде новые остановки обретают законченный видКомментарии70
В футбольном клубе «Ротор-Волгоград» - новый тренер из БелоруссииКомментарии52
В Волгограде и Волжском стартовал сбор подписей за выдвижение Владимира Путина в президентыКомментарии33
По следам публикаций ИА "Высота 102": снятые "головы", спасенное жилье и лифт в новую жизньКомментарии31
В Волгограде совершено разбойное нападение на рыбный цехКомментарии22
В Волгограде прощаются с Почетным гражданином города Олегом ИншаковымКомментарии17
В Волгоградской области двое детей отравились газомКомментарии16
Незрячего жителя Волжского почти полвека ведут по жизни собаки-поводыриКомментарии10
Волгоградский Союз журналистов «вышел из подполья» и обзавелся телефономКомментарии10
В Волгоградской области беременная женщина устроила ДТП с четырьмя пострадавшимиКомментарии8
В Волгограде помойка подбирается к новой детской площадкеКомментарии7
2018 год в Астраханской области объявлен годом влюбленныхКомментарии6
В Волгограде коммерсанта осудили за неуплату 100 миллионов рублей налоговКомментарии6
Сотрудники Росгвардии задержали жителя Волгограда, объявленного в федеральный розыскКомментарии6
В Волгограде пассажирка автобуса попала в травмпунктКомментарии5

Самые читаемые новости

По следам публикаций ИА "Высота 102": снятые "головы", спасенное жилье и лифт в новую жизньКомментарии31
Просмотров: 25099
Культурный переполох: Какие события всколыхнули сферу культуры Волгоградской области в 2017 году
Просмотров: 10616
«Победный 43-й»: Новый год в Сталинграде 75 лет назад советские солдаты встречали по-особенному
Просмотров: 10479
По завещанию Олега Иншакова прощание с ним состоится в библиотеке Волгоградского госуниверситета
Просмотров: 6455
Незрячего жителя Волжского почти полвека ведут по жизни собаки-поводыриКомментарии10
Просмотров: 6336
В Волгоградском ботаническом саду лето побеждает зиму
Просмотров: 5359
В Волгограде прощаются с Почетным гражданином города Олегом ИншаковымКомментарии17
Просмотров: 4716
В Волгоградской области пьяного водителя остановили со стрельбой
Просмотров: 4273
Скончался бывший ректор Волгоградского госуниверситета Олег Иншаков
Просмотров: 3643
В Волгограде и Волжском стартовал сбор подписей за выдвижение Владимира Путина в президентыКомментарии33
Просмотров: 2571

Рекомендуемые к прочтению новости

«Победный 43-й»: Новый год в Сталинграде 75 лет назад советские солдаты встречали по-особенному
Рекомендации: +93 / 4-
«Не узнаю вас в гриме»: у волгоградских политиков обнаружились звездные двойники
Рекомендации: +92 / 41-
Криминальное чтиво: Громкие задержания и скандальные процессы в Волгоградской области в 2017 году
Рекомендации: +91 / 24-
В Волжском ищут «супербабушку»
Рекомендации: +81 / 1-
В Волгограде украшенная патронами «Сталинградская елка» получила приз зрительских симпатий
Рекомендации: +78 / 4-
Празднование Нового года и Рождества: от Царицына до Волгограда
Рекомендации: +61 / 8-
Волгоградцев на Рождество ждут народные гуляния и представления православных театров
Рекомендации: +59 / 1-
Скончался бывший ректор Волгоградского госуниверситета Олег Иншаков
Рекомендации: +58 / 10-
По завещанию Олега Иншакова прощание с ним состоится в библиотеке Волгоградского госуниверситета
Рекомендации: +56 / 5-
Волгоградцы проводят время в зимних забавах
Рекомендации: +56 / 0-