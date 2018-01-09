В Волгограде помойка подбирается к новой детской площадке





На "Доску позора" на этот раз попала помойка у общежития на улице Быстрова, 84а в Кировском районе. Как сообщает ИА "Высота 102", мусорные залежи стремительно подбираются к новой детской площадке, до которой осталось всего несколько метров. По словам местных жителей, отходы не вывозятся уже около месяца. Проблема обострилась, когда к строящимся неподалеку новостройкам стали прокладывать канализацию. Тяжелые мусоровозы застревали в песке, и мусор просто перестали вывозить. Однако местный дворник заверил журналистов, что ситуация здесь очень скоро изменится - весь мусор коммунальщики планируют вывезти уже завтра.

Отметим, что улица Быстрова уже не впервые появляется на "Доске позора" информагентства. Так, более трех лет ждала восстановления спортивная площадка, расположенная в квартале многоэтажек на улицах имени Федотова и Быстрова. И только в минувшем году департамент финансов администрации Волгограда выделил около 280 тысяч рублей на ее ремонт. Случилось это после того, как информагентство рассказало об этой ситуации.

