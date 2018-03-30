"Доска позора": Жильцы многоэтажки в Дзержинском районе эвакуируют своих детей, опасаясь пожара







Уже несколько недель четвертый подъезд дома №66 по улице Землячки заливают талые воды, сообщает ИА “ВЫсота 102”. Вода, текущая с крыши, “встречает” людей у самого входа в подъезд. Чистый и благоустроенный, украшенный картинами и цветами, он превратился в болото. Электрощитки залиты водой до четвертого этажа, а на девятом они несколько раз выгорали. Жильцы по несколько дней сидят без света и всерьез опасаются пожара. И повод для этого есть - последнее замыкание в щитках произошло ночью 17 марта. После чего некоторые отправили своих детей жить к родственникам. Между тем, дом находится на обслуживании УК "Ренесанс", но коммунальщики, по словам жильцов, вероятно, не видят ничего особенного в том, что подъезд насквозь мокрый, а электрощитки периодически вспыхивают. "Недавно в Кемерово произошла страшная трагедия, но и мы живем как на пороховой бочке и в любой момент подъезд может вспыхнуть. Неужели надо ждать беды? Или все-таки управляющая компания предпримет какие-то меры?" - заключают жильцы.



