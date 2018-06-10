|Доска позора
|11.06.2018 21:20
“Доска позора”: В Волгограде квартиру слепых пенсионеров захватила плесень
Квартира в девятиэтажном доме в Дзержинском районе, в которой живут двое пожилых людей - инвалидов по зрению, разрушается из-за сырости. Как рассказала ИА “Высота 102” их дочь, в квартире №112, расположенной на первом этаже дома №56 по улице имени Землячки, проблемы начались еще в 2014 году. Тогда на разделяющей санузел и жилую комнату стене появилась плесень, вывести которую не удавалось. Жильцам пришлось обращаться в прокуратуру и жилинспекцию. После обследования инспекторы обязали управляющую компанию “Ренессанс” выяснить и устранить причину появления грибка. Однако, по словам женщины, этого сделано не было. Вскоре она сама отремонтировала жилье своих родителей, но в 2016 году проблемная стена стала разрушаться - в образовавшуюся дыру можно просунуть руку. Грибок разросся и под линолеумом. Проведенная экспертиза показала, что причиной всех бед стала влага, поступающая в дом из подвала. Как значится в экспертном заключении - "причиной образования намокания и грибковых поражений, а также разрушения элементов конструкции вызвано нарушением температурно-влажностного режима помещения подвала под квартирой №112 вследствие протечек из коммуникаций, отсутствии вентиляционного проема в наружной стене подвала, отсутствии гидроизоляции по плите перекрытия”.
А в самой квартире плесень постепенно завоевывает новые рубежи. Устав от того, что никто не занимается решением проблемы, хозяевам злополучного жилья пришлось подать в суд на управляющую компанию. Они требуют возместить ущерб, нанесенный сыростью, а также устранить причину ее появления.
Отметим, что вместе с пожилыми людьми там живут и трое детей, младшему из которых всего полтора года. Как повлияет на их здоровье разрастающийся грибок, справиться с которым подручными средствами не получается, остается лишь догадываться.
Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.
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Персонал больницы №25 скорой медицинской помощи - базового медицинского учреждения во время проведения в Волгограде чемпионата мира по футболу - прошел ускоренное обучение английскому языку. Несколько месяцев врачи, которым предстоит дежурить на стадионе и принимать иностранных пациентов по скорой и неотложной помощи, готовились к массовому наплыву в Волгоград гостей из разных стран мира. Чему научились волгоградские врачи к ЧМ - в видеоматериале ИА "Высота 102".
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Четыре человека, в том числе школьница, пострадали, по поступившим сведениям, сегодня в аварии в Городище. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, на улице Нефтяников столкнулись две легковые машины. В результате ДТП различные травмы получили восьмилетняя девочка, а также две женщины 36 лет и одна 40-летняя. Ребенок и одна из женщин от госпитализации отказались. Остальные отправлены в БСМП №25. Как уточнили информагентству в ГУ МВД по региону, авария произошла в 18:15 напротив дома № 9 по улице Нефтяников. 63-летний водитель “ВАЗ 2107” столкнулся в лобовую с “Volkswagen Jetta”, которым управляла 39-летняя женщина. После аварии она была госпитализирована, травмы...
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