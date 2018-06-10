“Доска позора”: В Волгограде квартиру слепых пенсионеров захватила плесень





Квартира в девятиэтажном доме в Дзержинском районе, в которой живут двое пожилых людей - инвалидов по зрению, разрушается из-за сырости. Как рассказала ИА “Высота 102” их дочь, в квартире №112, расположенной на первом этаже дома №56 по улице имени Землячки, проблемы начались еще в 2014 году. Тогда на разделяющей санузел и жилую комнату стене появилась плесень, вывести которую не удавалось. Жильцам пришлось обращаться в прокуратуру и жилинспекцию. После обследования инспекторы обязали управляющую компанию “Ренессанс” выяснить и устранить причину появления грибка. Однако, по словам женщины, этого сделано не было. Вскоре она сама отремонтировала жилье своих родителей, но в 2016 году проблемная стена стала разрушаться - в образовавшуюся дыру можно просунуть руку. Грибок разросся и под линолеумом. Проведенная экспертиза показала, что причиной всех бед стала влага, поступающая в дом из подвала. Как значится в экспертном заключении - "причиной образования намокания и грибковых поражений, а также разрушения элементов конструкции вызвано нарушением температурно-влажностного режима помещения подвала под квартирой №112 вследствие протечек из коммуникаций, отсутствии вентиляционного проема в наружной стене подвала, отсутствии гидроизоляции по плите перекрытия”.

А в самой квартире плесень постепенно завоевывает новые рубежи. Устав от того, что никто не занимается решением проблемы, хозяевам злополучного жилья пришлось подать в суд на управляющую компанию. Они требуют возместить ущерб, нанесенный сыростью, а также устранить причину ее появления.

Отметим, что вместе с пожилыми людьми там живут и трое детей, младшему из которых всего полтора года. Как повлияет на их здоровье разрастающийся грибок, справиться с которым подручными средствами не получается, остается лишь догадываться.





Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.