Май 2018 года. Субботник на Лысой горе.
Доска позора 27.06.2018 17:02
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27.06.2018 17:02
Волгоградец Антон Акимов опубликовал в социальной сети видео жуткой свалки в поселке Горная Поляна Советского района. Съемка сопровождается эмоциональными комментариями – автор съемки не сдержался на нецензурные выражения и иронично сравнил увиденное с "Таиландом". Горожанам не привыкать к помойкам, но этот пейзаж просто ужасает. Обочина по обе стороны проселочной дороги, расположенной неподалеку от дома №30 по улице Засекина, на протяжении сотни метров усыпана отходами, причем крупногабаритными. Старая мебель, строительные материалы и гора мешков с пропавшей картошкой – на видео попала только часть несанкционированной свалки.
Данная территория расположена недалеко от Лысой горы – еще одного «традиционного» места складирования мусора. В мае текущего года общественники провели здесь субботник и вывезли из Григоровой балки, которая там находится, полтора десятков грузовиков накопившегося хлама и отправили его на переработку. Участие в освобождении уникального природного уголка приняли представители ассоциации скандинавской хотьбы, предприниматели, администрация Советского района и депутат гордумы Андрей Гимбатов.
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