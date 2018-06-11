









Поисковые работы еще не завершены. В них задействованы 1400 человек. Это сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, органов власти.

Глава МЧС России по региону Олег Гребенюк добавил, что через каждые 100 метров по береговой линии расставлены посты. В акватории Волги работают 12 плавстредств. "Цель одна - нахождение человека, который числится пропавшим", - пояснил Гребенюк.





Десять человек погибли в результате столкновения частного прогулочного катамарана и толкача-буксира в составе двух барж в акватории Волги в Волгограде, один человек числится пропавшим без вести. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня на заседании оперативного штаба сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, в момент столкновения на всех судах находилось 28 человек. Транспортное происшествие на воде произошло в 21.59 около острова Голодный в километре от береговой линии, уточнил глава региона. В результате столкновения катамаран, на котором находилось 16 человек, перевернулся. Ранее сообщалось, что спастись удалось семерым. Однако губернатор уточнил, что только 5 человек были спасены. Из них трое были доставлены в больницу №25 скорой медицинской помощи. Двоим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались. Личности всех погибших уточняются. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.