



Предложение о присоединении к ГБУК «Волгоградская областная филармония» ансамбля российского казачества высказали аудиторы контрольно-счетной палаты Волгоградской области после финансовой проверки ряда бюджетных учреждений региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет, причиной для этого стала низкая востребованность ГНТБУК «Ансамбль Российского Казачества», известного больше как "Казачий курень". Так, при норме 190 выступлений и концертов ансамбля в год в 2016 году было проведено всего 57 концертов, то есть всего 30%. При этом учреждение культуры тратит немалые бюджетные средства в том числе на аренду площадей. По подсчетам аудиторов единица государственной услуги, предоставляемой ансамблем, составляет более 900 рублей, что намного больше, чем единица услуги Волгоградской областной филармонии. Поэтому в КСП Волгоградской области считают целесообразным присоединить к филармонии ансамбль казачьего казачества. К слову, как сообщается на сайте ГНТБУК "Ансамбль Российского Казачества", этот творческий коллектив недавно с успехом гастролировал по Европе, в частности, в Италии и Швейцарии.

Впрочем, вопросы по поводу эффективности у аудиторов возникли и к другим творческим коллективам, которые входят в ГБУК «Волгоградская областная филармония». Это Волгоградский академический симфонический оркестр, оркестр русских народных инструментов им. Калинина, хоровая капелла, ансамбли «Лазоревый цветок», «Царица», ансамбль песни, романса и инструментальной музыки «Вишневый сад», ансамбль народной и эстрадной песни им. Г. Пономаренко, инструментальный ансамбль Фолк–экспресс, отдел исполнительского искусства, в составе которого числится артист – концертный исполнитель (орган). За исключением академического симфонического оркестра остальными коллективами при норме выступлений от 110 до 190 выступлений в год в 2016 году были проведены концерты в количестве от 12 до 52 единиц, что составляет менее 50% от охранных норм выступлений музыкальных коллективов в концертах. Несмотря на низкую загруженность коллективов филармонии, выплата заработной платы практически в полном объеме осуществлена за счет средств субсидии на выполнение государственного задания, подчеркнуто в отчете.

Фото сайта ГНТБУК "Ансамбль Российского Казачества".