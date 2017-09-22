На следующей неделе в Волгоград прибывает официальная делегация из Румынии. Цель приезда, как сообщает ИА "Высота 102", указана в письме, подписанным Временным Поверенным в делах посольства этой страны в Российской федерации Виорелу Кожокару, цитата: «участие в церемонии перезахоронения останков румынских военных героев , погибших под Сталинградом». При этом румынский дипломат просит власти оказать поддержку по обеспечению этого мероприятия и предоставить для этой церемонии «взвод гвардии, почетный караул, военный оркестр» и так далее.

Судя по всему, у Временного Поверенного Румынии совсем плохо с памятью. Румынская армия с первого дня нападения гитлеровской Германии на Советский Союз воевала в составе Вермахта, «прославилась» вместе с фашистами особыми зверствами во время Сталинградской битвы. Гитлер в телеграммах не раз отмечал румынских генералов «за образцовые действия» и щедро награждал их железными крестами.

О злодеяниях румынских солдат и офицеров, от которых холодеет кровь, свидетельствуют и несколько томов материалов, хранящихся в госархивах. И это только – на территории Сталинградской области. Архивы хранят и свидетельства очевидцев тех страшных событий.

Из протокола допроса от 29 июня 1943 года Серебрянской Марии Тихоновны: «4 августа 1942 года немецко-румынские войска заняли наше село и сразу стали грабить все поголовно население. Забирали молоко, яйца, одежду, кур, овец, а также румыны проявляли над женщинами зверства. Насиловали их. Я лично знаю, что они изнасиловали нашу гражданку Л. в возрасте 23 года. Сейчас ее уже нет в живых. Дней через 3-4 немцы и румыны начали собирать еврейское население, которые проживали в селе, из числа эвакуированных было 22 человека, над ними истязались, их насиловали, и в течение этих же дней их всех собрали и угнали в село Каменку, а через несколько дней мы узнали, что их всех там расстреляли».

«Троих мужчин, Плешакова, Сорокина и Бабкина отогнали на разъезд, держали 8 суток, избивали, не кормили и воды не давали. Потом всех – их в лагере оказалось 100 человек – подпустили к корыту у колодца. Указанные лица погибли. Бабкин умер от истощения и избиения. К. умерла от изнасилования тремя румынскими солдатами. Плешаков был избит и застрелен. Коротков расстрелян во дворе. Сорокин, избитый румынскими солдатами, угнан в степь и дальнейших известий о нем нет».

«…Были задавлены танком два мальчика…». «В доме колхозницы Карповой В.И. убиты румынскими извергами Карпов В.Н. и Брыкалина Е.В. из автомата, ни в чем не повинные…». «В декабре 1942 года была изнасилована колхозница З.А.И. румынскими солдатами…». «4 декабря был убит Калюка В.В. румынским солдатом (неизвестно какой части). Мальчик погиб, ни в чем не повинный…».

Это – только маленькая толика «героических» подвигов румынских фашистов на Сталинградской земле против мирных жителей: стариков, женщин и детей. Под Сталинградом советские войска развеяли миф о непобедимости гитлеровской Германии и фашистской «великой Румынии». Потери только румынских войск в ходе битвы составили 159 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Видимо, румынский дипломат позабыл, что именно с победы советских войск в Сталинградском сражении началось освобождение Европы от коричневой чумы.

Так каких героев и за какие подвиги собираются чествовать представители Румынии, обращаясь с просьбой предоставить почетное сопровождение? Или это желание в очередной раз переписать историю Сталинградской битвы и всей Второй мировой войны, в которой Германия и ее союзники были захватчиками, а советские солдаты - освободителями?

Между тем, в Румынии, как и в некоторых других странах Европы, которую освободила от фашизма Красная Армия, происходят дикие истории, связанные с надругательством над памятью воинов-освободителей. Кощунственный случай произошел совсем недавно на мемориальном кладбище «Вечность» в румынском городе Бетошань. Было опрокинуто 120 надгробий советских воинов. Однако виновные не были наказаны, а власти Бухареста за произошедшее не только не извинились, но даже не удосужились прокомментировать этот вопиющий факт.

И уж совсем непонятным был инцидент с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным, который возглавляет оргкомитет по подготовке к празднованию 75-летия победы в Сталинградской битвы. Власти Румынии не пропустили через свою территорию его самолет, следующий в Кишинев для участия в мероприятиях по случаю 25-летнего юбилея миротворческой операции в Приднестровье. Непонятно, почему Румыния демонстрирует двойные стандарты и недружественные действия к России и при этом почему-то требует особого отношения к своим "героям"- захватчикам.

«Это наглость в высшей степени со стороны румынских властей – требовать особые почести при перезахоронении румынских преступников, - заметил в эксклюзивном интервью ИА "Высота 102" Почетный гражданин города Волгограда Борис Усик. – Румынские солдаты порой отличались особыми зверствами и даже переплюнули немцев. Все эти факты были зафиксированы Сталинградской областной комиссией по установлению злодеяний. Преступление против человечности не имеет срока давности, - это закон, принятый Лигой наций. Да, понятно, что нужно предавать земле останки людей, кто бы они не были, это общечеловеческие ценности и традиции. Но вот хоронить тех, кто измывался над нашим народом, под звуки военного оркестра как "героев" - это позорнейшая просьба и наглость».



