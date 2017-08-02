Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ начинает подготовку бакалавров без отрыва от профессиональной деятельности





Факультет дистанционного обучения Института архитектуры и строительства (ИАиС) Волгоградского государственного технического университета первым в регионе начинает подготовку бакалавров без отрыва от профессиональной деятельности по таким востребованным творческим направлениям, как «Архитектура» и «Дизайн». Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, по направлению «Архитектура» обучение будет осуществляться по очно-заочной (вечерней) форме обучение, а по направлению «Дизайн» – по заочной форме.

По обоим направлениям подготовки возможно получение высшего образования не только с полным сроком обучения («Архитектура» – 6 лет, «Дизайн» – 5 лет), но и по ускоренным программам на базе среднего профессионального и/или высшего образований («Архитектура» – 4 года, «Дизайн» – 3 года 6 месяцев).

«Ожидается, что в ближайшие годы спрос на архитекторов и дизайнеров возрастет. Для специалистов в этой сфере всегда найдется работа, как в большом мегаполисе, так и в маленьком городе – ведь область их деятельности связана не только с проектированием и строительством различных зданий, но и планировкой коттеджей, квартир, офисов, благоустройством территорий и т. п.

Подробную информацию об обучении можно получить в деканате факультета дистанционного обучения ИАиС по адресу: ул. Академическая, 1, корпус Б, аудитория Б-106 (вход с улицы Циолковского), телефон (8442) 97-49-52.

Приемная комиссия ИАиС располагается по адресу: ул. Академическая, 1, корпус В, ауд. В-115 (вход с ул. Огарева). Телефон: (8442) 97-48-13.