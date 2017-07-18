В Волгоградском опорном техуниверситете больше всех бюджетных мест









Немногим более недели осталось до окончания приема документов для поступления в вузы на очное обучение. Волгоградскому опорному техническому университету в этом году выделено бюджетных мест значительно больше, чем другим вузам в регионе. Для поступающих только на очную форму бакалавриата и специалитета в техуниверситете предусмотрено более 1500 бюджетных мест, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ВолгГТУ. И это, отметим, не считая бюджетных мест для магистрантов, а также вечерников и заочников.

Прием документов от поступающих ведется по 31 направлению бакалавриата, 6-ти специалитета и 22-м магистратуры очного обучения, а также по 14 направлениям подготовки бакалавров очно-заочной формы обучения и по 17-ти бакалавров заочного обучения. Среди направлений есть и новые программы. Так, например, на кафедре ТВВМ химико-технологического факультета по направлению «Химическая технология» открывается новая программа подготовки магистров «Химическая технология полимеров для интенсификации нефтегазодобычи».

«Выпускники университета востребованы промышленностью региона. Достаточно сказать, что в этом году прием «целевиков» вырос по сравнению с прошлогодним. Сегодня это 62 целевых места, из которых 45 – за производством», – отмечают в пресс-службе.

Наибольшее количество целевых мест у предприятий оборонно-промышленного комплекса, причем, в их числе не только волгоградские промпредприятия. Заключили договоры с ВолгГТУ о целевой подготовке для них высококвалифицированных кадров АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады» (30 мест), АО «Производственный комплекс «Ахтуба», ОАО «Завод Метеор» (г. Волжский), АО «Завод №9» (г. Екатеринбург).

Немало «внешних» партнеров у ВолгГТУ среди администраций районов, для которых также выделены целевые места: это Знаменск (Астраханская область), Республика Калмыкия, Красноборский муниципальный район (Архангельская область) и районы Волгоградской области.

И, кстати, очень важная деталь: всем приезжим, иногородним, абитуриентам, которые поступают в Волгоградский опорный технический университет, предоставляется общежитие как на время приема, так и на период обучения.

«Если кто-то пока не успел принести документы в ВолгГТУ, поспешите это сделать, чтобы не упустить свой шанс учиться за счет бюджета в самом крупном и престижном вузе региона, входящем в число лидеров технических вузов страны – Волгоградском опорном техуниверситете», – призывает пресс-служба.



