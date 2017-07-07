Волгоградскую областную филармонию поделят





Государственное бюджетное учреждение культуры "Волгоградская областная филармония" осенью текущего года начнет работу в новом формате. Как стало известно ИА "Высота 102" в администрации региона, принято решение о разделение функций филармонии по организации концертной деятельности и деятельности по обеспечению культурно-массовых мероприятий. Соответствующее указание на днях поступило директору областной филармонии Светлане Матовой от заместителя губернатора Владимира Попкова, курирующего в регионе сферу культуры. Известно, что весь артистический персонал останется в ГБУ "Волгоградская филармония", а сопровождающие службы, такие как юридический отдел, бухгалтерия, экономисты и т.п., перейдут на работу в ГБУ "Агентство по проведению культурно-массовых мероприятий". Все преобразования должны завершиться к 1 октября текущего года. В областной филармонии уже началась процедура уведомления работников о грядущих изменениях. В настоящее время согласовывается структура новых учреждений и их штатное расписание. Всем сотрудникам будут направлены уведомления о сокращении их должностей.

В администрации региона изменение формата филармонии объясняют необходимостью совершенствования ее деятельности. В процессе преобразований будет приведено в порядок штатное расписание, повысится эффективность контроля за финансами и имуществом учреждения культуры. В областной филармонии подтвердили, что процесс переформатирования учреждения уже запущен, и он не связан с проводимой в филармонии аттестацией артистического персонала, которая завершается 8 июля. Всем сотрудникам в рамках изменения структуры филармонии обещают предложить другие должности, но уже в новых учреждениях.



