



Коллектив Волгоградского академического симфонического оркестра впервые за последние 10 лет проходит аттестацию в полном составе. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня аттестационной комиссии предстоит прослушать 91 артиста из 113 человек. Программу для сдачи квалификационного экзамена коллектив симфонического оркестра продумывал самостоятельно. Артисты сами решали, какое произведение им исполнять и как - сольно или в группе. В состав аттестационной комиссии, которой предстоит оценить профессиональный уровень артистов Волгоградского академического симфонического оркестра, приглашены эксперты из Москвы и Ростова-на-Дону.





Аттестация самого крупного в областной филармонии коллектива продлится два дня. По словам самих артистов, в таком формате симфонический оркестр не прослушивали более 10 лет. Ранее аттестация артистов проводилась выборочно и проходила она в форме концерта.





Результаты выступления учитывались при повышении артисту разряда или при назначении на более высокую должность. Теперь, согласно приказу руководства ГБУК "Волгоградская областная филармония", аттестацию должен пройти весь артистический персонал этого учреждения культуры с 22 июня по 8 июля. Первым квалификационный экзамен, напомним, прошел оркестр русских народных инструментов им. Калинина. Теперь настала очередь артистов Волгоградского академического симфонического оркестра. Этот коллектив известен не только своим профессионализмом, но и "горячим темпераментом".

Как ранее сообщало информагентство, после смены руководства некоторые работники областной филармонии обвинили нового директора учреждения Светлану Матову в попытке развала коллектива симфонического оркестра. В частности, предъявлялись претензии о нежелании заключать контракт с дирижером Юрием Серовым. В свою очередь, Юрий Серов заявлял информагентству ИА "Высота 102", что находит общий язык с руководством учреждения. Между тем, новому директору пришлось разгребать "авгиевы конюшни" - наследство, оставшееся после бывшего руководства. Так, КСП Волгоградской области обнаружила ряд нарушений в деятельности, которые касаются формирования зарплатного фонда, нецелевого, неэффективного и непрозрачного расходования средств, совершения неправомерных действий с госимущетсвом, невыполнения государственного задания, необоснованного предоставления льготных билетов и ряда других вопросов.



