Волгоградский институт профессиональных бухгалтеров 20 лет «держит руку на пульсе изменений»





Волгоградские бухгалтера отметили 20-летие со дня основания института профессиональных бухгалтеров ИПБ России на территории Волгоградской области. ИПБР – эти четыре звучные буквы знают все бухгалтера. Они как символ качества и успеха для сотен тысяч специалистов. Институт профессиональных бухгалтеров – это крупнейшее в мире сообщество бухгалтеров, которому принадлежит ключевая роль в развитии этой профессии.

Праздничные мероприятия в честь юбилейной даты института начались с увлекательной прогулки на теплоходе по Волге. Уютная обстановка, теплая атмосфера и живая музыка располагали к приятному общению коллег. Оформление теплохода в стиле «ИПБ России» было направлено на сплочение и укрепление корпоративного духа «профессионального бухгалтера». Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском территориальном институте профессиональных бухгалтеров, поддержку в организации оказали партнеры из компаний ООО «Агентство правовой информации Волгоград» (региональный партнер компании «Гарант» по Волгоградской области), «Инфоком», «Контур». На мероприятии присутствовало более 60 человек – бухгалтера крупного бизнеса, малого бизнеса и бюджетной сферы региона (ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград», ООО «СП Волгодеминойл», АО «Волжский Оргсинтез», ЗАО «Трубный завод «Профиль-Акрас» им. Макарова В.В.», ПАО «Волгоградоблэлектро» и другие). Среди гостей – директор ИПБ России Евгения Копосова (г. Москва), руководители Учебно-методических центров (УМЦ) Александра Глущенко и Юлия Лемякина.













В дни празднования юбилея многим действительным членам ИПБ России, проживающим в Волгоградской области, были вручены грамоты и медали от имени Института и органов власти за большой вклад в дело развития бухгалтерской профессии и повышение ее престижа. Результат работы Института профессиональных бухгалтеров России отмечен Почетной грамотой администрации Волгоградской области. А заслуги членов ИПБ России – благодарственными письмами и почетными грамотами представителей власти. Крупнейшей специализированной организации по ведению бухгалтерского и налогового учета ООО «Лукойл УРЦ-Волгоград» вручено благодарственное письмо администрации Волгограда, а Ассоциации «НП Волгоградский ТИПБиА» – администрации Волжского.













В один из дней праздничных мероприятий прошел брифинг, посвященный 20-летию ИПБ России на территории Волгоградской области, с участием аттестованного преподавателя ИПБ России по налогообложению, автора многочисленных публикаций в специализированных изданиях «Главная книга», «Финансовая газета» и т.д. Светланы Никитиной. Его тема – «Новации 2017 года» – привлекла внимание специалистов и вызвала активное обсуждение.













«Бухгалтерия – это одна из тех сфер, где наблюдается едва ли не наиболее тесное и интенсивное общение специалистов между собой. Это и неудивительно, ведь именно в этом направлении деятельности даже у опытных специалистов часто возникают вопросы, требующие участия коллег. Мы уверены, что бухгалтера Волгоградской области заинтересованы в повышении профессионального уровня, в аттестации в соответствии с профстандартом «Бухгалтер», потому как современному бухгалтеру необходимо постоянно держать руку на пульсе изменений – это достойная задача для любого специалиста», – подчеркнула президент Волгоградского территориального института профессиональных бухгалтеров Светлана Ширина и выразила признательность органам власти за оказанную поддержку профессиональному сообществу в области регулирования бухгалтерского учета.