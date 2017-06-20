В отношении бывшего заместителя директора ООО «РН-Волгоград», подозреваемого в обмане клиентов заправок «Роснефти», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня он пытался оспорить арест, однако решение оставили в силе, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева.

С мая 2012 по май прошлого года экс-директор вступил в сговор с другими работниками предприятия, чтобы получить незаконную прибыль от внедрения в работу АЗС ООО «РН-Волгоград» вредоносной компьютерной программы. Она позволяла систематически недоливать топливо от 4% до 6%, а также реализовывать образовавшиеся излишки нефтепродуктов в обход кассового учета.

Расследование уголовного дела проводится региональным УФСБ России, силами которого была пресечена указанная противоправная деятельность. Известно также, что неделей ранее руководитель сектора информационных технологий Кузьмин, который также проходит по делу подозреваемым, был отпущен решением суда апелляционной инстанции под домашний арест.