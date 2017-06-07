Легенда волгоградского футбола Валерий Есипов приступил к обязанностям главного тренера «Ротора»





Сегодня к обязанностям главного тренера ФК «Ротор-Волгоград» официально приступил Валерий Есипов. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Валерий Есипов – культовая фигура волгоградского и российского футбола. В составе «Ротора» он играл с 1992 по 2004 годы. Являлся серебряным призером чемпионата России. Завершив футбольную карьеру в 2007 году, Есипов занялся тренерской работой. Так, он несколько лет возглавлял команду «Авангард» из Курска, затем «Север» из Мурманска, а после - «Тамбов».





В эксклюзивном интервью ИА «Высота 102» накануне назначения главным тренером ФК «Ротор-Волгоград» Валерий Есипов рассказал о том, почему он вернулся в город-герой. Он признался, что возглавить волгоградский клуб ему предложил лично губернатор Андрей Бочаров. «Наше с главой региона понимание того, как должен развиваться волгоградский футбол, совпало. Я говорю не только о команде «Ротор», но и о развитии дворового футбола, работе спортивных школ», - отметил Есипов.

Что касается непосредственно команды, то перед ней стоит главная задача - побеждать в каждой игре. «Это не громкие слова, а футбольный принцип. Нужно играть так, чтобы болельщик за тебя переживал. Можно проиграть игру, но фанаты должны видеть, как ты «пашешь». Это величайший город и величайшая команда. Работать здесь для меня – большая честь и большая ответственность», - говорит главный тренер волгоградской команды.

Есипов признается, что хотел бы видеть в составе «Ротора» как можно больше волгоградских ребят, но сегодня по объективным причинам это невозможно. «Мы многое упустили за последние годы. Воспитанников волгоградского футбола осталось очень мало. Нужно заново выстраивать пирамиду, в основе которой – дворовой детский спорт», - констатировал тренер.

С игроками команды Валерий Есипов пока не виделся. «У них только закончился чемпионат. После напряженного сезона они имеют право сделать паузу и отдохнуть. Но в ближайшее время мы обязательно встретимся», - заключил Валерий Есипов.

Напомним, по итогам российского первенства зоны «Юг» второго дивизиона, которое завершилось на минувшей неделе, «ФК «Ротор-Волгоград» стал победителем, получив путевку в Футбольную национальную лигу. Теперь волгоградская команда начинает подготовку уже к более «старшему» первенству, старт которого намечен на 8 июля.