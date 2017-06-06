









В том, что Волгоградская область теряет позиции во всероссийском экологическом рейтинге, «виноваты» защитники природы. Так, из-за того, что в последние месяцы активисты общественной организации «Зеленый патруль» выявили десятки новых свалок, цифры отразились в рейтинге и снизили привлекательность Волгоградской области. «Мусорная» проблема не единственная из тех, которая тянет регион вниз в оценке экологических показателей: по-прежнему недобросовестные промышленники, а также сельскохозяйственные деятели отравляют воздух и осушают реки. В то же время, по словам руководителя реготделения организации «Зеленый патруль» Ярослава Князева, который накануне побывал в студии ИА «Высота 102» в День эколога, буквально за несколько лет при правильном "нажатии" контролирующих рычагов данную ситуацию в Волгоградской области можно стабилизировать. Подробнее - в программе «Я так думаю».