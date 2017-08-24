Депутат Госдумы Анна Кувычко: «Москва - это работа, а Волгоград - мой родной дом»

Жители волгоградских сел Дубовского района, пережившие самый сильный за последние много лет пожар в непосредственной близости от своих жилищ, вернулись домой. Собкор ТАСС по Волгоградской области Игорь Каленич, после того, как спасателям удалось не допустить распространение огня на населенные пукты, встретился с членами мобильного оперативного штаба. Одним из первых с кем поговорил тассовец, как сообщает ИА "Высота 102", был глава Дубовского района Александр Ляшенко, который заметил, что при пожаре не пострадало ни одно строение. "Ни то что дом или сарай, даже забор ни один не сгорел",-уточнил он. "Когда губернатор принял решение об эвакуации людей из поселка, приехали автобусы, микроавтобусы,...

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