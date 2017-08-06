Почему в Первой лиге за «Ротор-Волгоград» так мало играет рожденных и воспитанных в нашем регионе футболистов, хотя губернатор Андрей Бочаров поставил задачу сформировать команду из местных? Почему в Волгоград не могут вернуться волгоградские игроки из других клубов, а в дублере команды играют возрастные спортсмены? На эти вопросы в эфире программы «Я так думаю» отвечал председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов. По его словам, виной всему отсутствие воспитанников нужного для ФНЛ уровня.

В интервью ИА «Высота 102» глава комитета опроверг слухи о баснословных зарплатах «чужих» футболистов, играющих за «Ротор-Волгоград», а также о долгах перед игроками за сезон во Второй лиге. Александр Глинянов также поделился мнением о настоящем и перспективах детского футбола в регионе, назвав школу футбола "выжженным полем", рассказал о судьбе центра водных видов спорта после реорганизации и признался, что «в комитете тоже есть недоработки».









