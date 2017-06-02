В Волжском пенсионерка отсудила у водителя-нарушителя 100 тысяч рублей

За полученный вред здоровью средней тяжести 78-летняя пешеход из города Волжского взыскала с водителя-нарушителя 100 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском областном суде, в такую сумму пенсионерка оценила именно моральный вред.

В декабре 2015 года, под Новый год, женщина переходила по «зебре» на улице Карбышева. 43-летний водитель «Toyota» при повороте с Оломоуцкой не уступил ей дорогу. Сейчас решение о компенсации морального вреда вступило в силу.