Жителям Волгоградской области предрекли аномально снежную зиму





В полтора-два раза выше многолетних значений окажется высота снега грядущей зимой в низовьях Волги и на юге России, в том числе в Волгоградской области. Аномально снежную зиму 2021-2022 года прогнозируют в центре погоды «Фобос». Сугробы будут выше по всей России, но наибольшие отклонения синоптики ожидают в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, на севере Дальнего Востока.

Первый снег уже выпал на Чукотке, где из-за метели пришлось отменять уроки в школе, были задержаны авиарейсы. В снежный плен попали Ямал и Таймыр. Метели пронеслись в Новом Уренгое, Норильске, Челябинской области, Башкирии и Оренбургской области. Зима рано наступила и в Томске и Кемерово. Причина аномалий – идущее в разрез с глобальным потеплением увеличение количества льда в акватории Северного ледовитого океана. Синоптики отметили, что в последний раз подобные явления наблюдались лишь однажды, 6-7 лет назад.

«Сохранение значительных массивов льда в Арктике окажет существенное влияние на погоду Северного полушария зимой, – говорится в официальном сообщении центра «Фобос». – В такой ситуации циркумполярный вихрь, формирующийся в свободной атмосфере над полюсом, окажется более мощным. В результате арктическое струйное течение будет оттеснятся дальше в южные широты. А ведь в его зоне у поверхности земли смещаются циклоны. Это спровоцирует увеличение числа вторжений из акватории Ледовитого океана. С другой стороны, это приведет к интенсификации западно-восточного переноса воздушных масс. В результате на большей части страны осадков окажется больше обычного».

По данным погодного сервиса Ventusky, на Таймырском полуострове в Красноярском крае снежный покров местами достигает 37 сантиметров, в отдельных районах Бурятии – 56 сантиметров. В Хабаровском крае намело уже 16 сантиметров, в Якутии – 13 сантиметров, на Чукотке – до 58 сантиметров снега. По прогнозам метеорологов, снежный покров будет только расти в ближайшую неделю – к 11 октября едва ли не половина Сибири скроется под снежной шапкой. Кроме того, в воскресенье снег ожидается в Мурманской области, в следующий понедельник сильный снегопад прогнозируется в Пермском крае, который находится в Европейской части России.