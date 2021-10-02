Общество

Волжский до конца года избавится от моста через ГЭС

Общество 02.10.2021 08:40
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02.10.2021 08:40




Депутаты Волжской городской думы одобрили решение о передаче в собственность региона мостового перехода через плотину Волжской ГЭС. Постановление «Об утверждении перечня муниципального имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области в государственную собственность Волгоградской области», было принято на  заседании гордумы, которое состоялось накануне, сообщает ИА «Высота 102».
Автодорожный мостовой комплекс Волжской ГЭС от въездного знака «Волжский» до железнодорожного переезда протяженностью 5696 метров находится на балансе муниципалитета с 2003 года, когда он был включен в перечень дорог местного значения. Между тем, мост через плотину ГЭС не только связывает Волгоград с Волжским и районами Заволжья, но и является важнейшей транспортной артерией федерального значения. Ежедневно здесь проходит более 20 тысяч единиц транспорта, значительную долю которого составляют большегрузные автомобили, следующие в южные и восточные регионы страны.
Содержание мостового комплекса составляет значительную долю затрат муниципального бюджета. Власти Волжского неоднократно обращались с предложениями о передаче транспортного объекта в госсобственность. Такое принципиальное решение недавно было принято. О нем глава региона заявил 15 сентября на заседании оргкомитета по реализации проектов социально-экономического развития Волжского. Мостовой комплекс Волжской ГЭС был включен в нацпроект «Безопасные качественные дороги» – за три года объект, который с момента сдачи в эксплуатацию ни разу капитально не ремонтировался, был полностью обновлен.
Процесс передачи на баланс региона мостового комплекса Волжской ГЭС будет завершен до конца нынешнего года. Это позволит направить средства, ранее расходовавшиеся на содержание моста, на городские нужды, в частности, на ремонт внутриквартальных проездов.

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