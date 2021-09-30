Волгоградцы опоздали в аэропорт из-за застрявшего грузового поезда





Сразу три электропоезда в Волгограде, в том числе следовавший в аэропорт, задержались на 1 час 20 минут из-за незапланированной остановки грузового состава. Инцидент произошел в 16.30 на перегоне Бекетовская – Ельшанка в областном центре, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Пассажиры не дождались электрички № 6418 Шпалопропитка – Тракторная Пассажирская, № 6712 Шпалопропитка – Аэропорт и № 6316 Южная – Волжский. «Приволжская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства», – прокомментировали в пресс-службе.