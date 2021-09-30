Происшествия

Волгоградцы опоздали в аэропорт из-за застрявшего грузового поезда

Происшествия 30.09.2021 19:16
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30.09.2021 19:16


Сразу три электропоезда в Волгограде, в том числе следовавший в аэропорт, задержались на 1 час 20 минут из-за незапланированной остановки грузового состава. Инцидент произошел в 16.30 на перегоне Бекетовская – Ельшанка в областном центре, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги.
Пассажиры не дождались электрички № 6418 Шпалопропитка – Тракторная Пассажирская, № 6712 Шпалопропитка – Аэропорт и № 6316 Южная – Волжский. «Приволжская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства», – прокомментировали в пресс-службе.
Для волжан задержка состава стала второй за день: утром был отменен электропоезд, отправляющийся с ж/д вокзала Волжского по расписанию в 06.37. Сбой произошел также из-за сломавшегося «товарняка» на участке Мечетка – Волгоград. Из-за этой незапланированной остановки утром на два часа задержался пассажирский поезд из Астрахани в Симферополь.

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