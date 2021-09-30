Происшествия 30.09.2021 07:54
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30.09.2021 07:54
Больше 100 человек не смогли уехать минувшим утром с железнодорожного вокзала в Волжском на электропоезде 6423/6424/6305 до станции Шпалопропитка в Волгограде. Электричка должна была отправиться в 06.37, но состав задержали из-за сломавшегося товарного поезда, о чем опаздывающим пассажирам сообщили на ж/д-вокзале, рассказали ИА «Высота 102» очевидцы.
«Сказали, что на путях застрял «товарняк», и электричка задерживается, – пояснили волжане. – Нас было больше сотни на вокзале, большинство разочарованных пассажиров пошли на автобусы и маршрутки в надежде успеть добраться вовремя. Остались только человек 30, которые решили дождаться отправления. Но в 7.37 на вокзале объявили, что электричка отменена совсем».
Еще несколько десятков пассажиров не смогли дождаться этот же электропоезд на платформах в Волгограде, чтобы доехать в центр города и южные его районы.
«30 сентября в 5:31 (мск) на участке Мечетка – Волгоград Приволжской железной дороги из-за незапланированной остановки грузового состава был задержан пассажирский поезд № 95 сообщением Астрахань – Симферополь. Время задержки составило 1 час 44 минуты, – прокомментировали в пресс-службе Приволжской железной дороги. – В связи с длительной занятостью однопутного перегона был отменëн пригородный поезд № 6423 Волжский — Волгоград. Приволжская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для ввода поезда № 95 в действующий график движения».
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