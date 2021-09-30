Декоративный пруд у "Волгоград Арены" превратят в ледовый каток

Общество 30.09.2021 17:33
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30.09.2021 17:33
Пруд в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде станет новой площадкой для семейного зимнего аттракциона. Как сообщил ИА "Высота 102" директор парка Андрей Еркин, искусственный водоем, который появился в ЦПКиО этим летом, зимой планируют трансформировать в ледовый каток площадью 700 кв.м. По замыслу организаторов, аттракцион будет популярен у семей с детьми. Кататься здесь будет удобно и безопасно.
Каток планируют открыть, когда вода промерзнет на 40 сантиметров, как в водоемах. Здесь установят ограждения, кабинки для проката коньков.
Напомним, пруд в ЦПКиО обустроили в июле текущего года. В искусственный водоем залили 1000 кубометров воды, территорию вокруг благоустроили. Общая площадь пруда составляет 850 квадратных метров, также здесь появился водный канал протяженностью 110 метров, где катались на лодочках.
Фото: проект ландшафтного архитектора ООО "Парк" Дениса Вогеля
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