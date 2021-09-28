Волгоградские родители интересуются вопросами школьного питания и организации родительского контроля
Общество 28.09.2021 14:13 Новости компаний
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28.09.2021 14:13 Новости компаний
54 устных обращения поступило на телефон горячей линии по вопросам организации питания в общеобразовательных организациях Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. Горячая линия работала с 6 по 17 сентября.
Наиболее часто волгоградцы уточняли информацию по разрешенным и запрещенным для реализации в школьных столовых блюдам, согласованию меню – 18,5%. Интересовались вопросами, связанными с родительским контролем при организации питания – 16,7%. Напомним, группы родительского контроля формируются в каждой школе Волгограда. Присоединиться к ним можно, обратившись в администрацию школы или в общественную организацию “ПСПиОН” по телефону: 89093773043. А также пройдя по ссылке.
Кроме того, родители спрашивали об объеме информации по организации питания, представленной на информационных стендах или официальных сайтах образовательных организаций – 14,8%.
Минимальное количество вопросов (по 1 обращению) касались организации горячего питания для учащихся 1-4 классов, соблюдения принципов здорового питания при реализации блюд и продуктов, возможности приносить еду с собой в школу.
Специалисты Управления Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области дали все необходимые разъяснения по вопросам действующего санитарного законодательства, законодательства о защите прав потребителей по вопросам организации питания в общеобразовательных организациях.
Задавать вопросы по организации школьного питания можно в любое время в Ассоциацию “Профессионалы социального питания” по телефону горячей линии 89093773043 или в инстаграм организации.
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