В Волгограде бывший и нынешний мэры встретились с заместителями

Общество 28.09.2021 13:55
0
28.09.2021 13:55
Временно исполняющий полномочия главы Волгограда Владимир Марченко сегодня провел первую планерку с заместителями, на который присутствовал и бывший мэр Виталий Лихачев. Как сообщили в администрации города, Лихачев обозначил все ключевые проекты, которые реализует муниципалитет. Марченко отметил заслуги бывшего мэра перед городом, а также обратил внимание вице-мэров на необходимость поддерживать набранный темп работы.
Напомним, что накануне Виталий Лихачев сложил с себя полномочия главы Волгограда в связи с переходом в Государственную думу РФ. Врио был назначен Владимир Марченко - его кандидатуру на этот пост поддержал губернатор Волгоградской области.
Фото с сайта администрации Волгограда
Реклама
Грибной турнир стартует в Волгоградской области28.09.2021 16:13
Общество 28.09.2021 16:13
От Ломбардии до ломбардистов: и при чем тут 28 сентября28.09.2021 15:42
Общество 28.09.2021 15:42
Волгоградские родители интересуются вопросами школьного питания и организации родительского контроля28.09.2021 14:13
Общество 28.09.2021 14:13
Резкий рост смертей от коронавируса произошел в Волгоградской области28.09.2021 12:45
Общество 28.09.2021 12:45
ООО «Новый дом» доложило о готовности к отопительному сезону28.09.2021 12:31
Общество 28.09.2021 12:31
В Волгоградской области началась подтопка соцобъектов и домов28.09.2021 12:30
Общество 28.09.2021 12:30
Волгоградским водителям напомнили о правилах проезда через железнодорожные переезды28.09.2021 11:42
Общество 28.09.2021 11:42
Жители Волгоградской области требуют досрочного начала отопительного сезона28.09.2021 11:20
Общество 28.09.2021 11:20
В Дзержинском районе Волгограда отключат воду на три ночи28.09.2021 09:07
Общество 28.09.2021 09:07
В Волгоградской области грядут ночные заморозки до -5 градусов28.09.2021 08:00
Общество 28.09.2021 08:00
Волжским школьникам рассказали о правилах безопасного поведения вблизи железной дороги27.09.2021 20:01
Общество 27.09.2021 20:01
Ушедшего в Госдуму экс-мэра Волгограда сделают Почетным гражданином27.09.2021 17:12
Общество 27.09.2021 17:12
Из-за всплеска ОРВИ в Волгоградской области закрыта школа и 178 классов27.09.2021 16:14
Общество 27.09.2021 16:14
Волгоградское УФАС дало «зеленый свет» возвращению горе-подрядчика на стройку детсада27.09.2021 14:34
Общество 27.09.2021 14:34
Школы и вузы Волгоградской области готовят к переводу на дистант27.09.2021 11:55
Общество 27.09.2021 11:55
Реклама