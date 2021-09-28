В Волгограде бывший и нынешний мэры встретились с заместителями





Временно исполняющий полномочия главы Волгограда Владимир Марченко сегодня провел первую планерку с заместителями, на который присутствовал и бывший мэр Виталий Лихачев. Как сообщили в администрации города, Лихачев обозначил все ключевые проекты, которые реализует муниципалитет. Марченко отметил заслуги бывшего мэра перед городом, а также обратил внимание вице-мэров на необходимость поддерживать набранный темп работы.

Напомним, что накануне Виталий Лихачев сложил с себя полномочия главы Волгограда в связи с переходом в Государственную думу РФ. Врио был назначен Владимир Марченко - его кандидатуру на этот пост поддержал губернатор Волгоградской области.

Фото с сайта администрации Волгограда