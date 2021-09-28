В Волгоградской области началась подтопка соцобъектов и домов





В Волгоградской области стартовал отопительный сезон. Так, решения о начале подтопки социально-значимых объектов приняты в городских округах-городах Михайловка, Урюпинск, а также в Даниловском, Еланском, Иловлинском, Жирновском, Николаевском, Новониколаевском, Новоаннинском, Октябрьском, Ольховском, Руднянском, Среднеахтубинском, Старополтавском, Урюпинском, Чернышковском районах. Как пояснили ИА «Высота 102» в региональном комитете ЖКХ, тепло подается на сто соцобъектов: в школы, детские сады, больницы, ДК и т.д. Кроме того, начали теплеть батареи в жилом фонде: ресурс поступает в первые 20 домов. В Волгограде начата подтопка лечебных заведений. В частности, тепло подаётся в детскую клиническую больницу № 8, Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн, Волгоградскую областную клиническую больницу № 3, Волгоградскую областную детскую клиническую больницу и другие учреждения.

Напомним, в Волгоградской области завершилась подготовка всех энергосистем к работе в осенне-зимний период. Власти ранее заявляли о готовности начать отопительный сезон раньше обычного срока в целях профилактики обострений респираторных заболеваний. Решение о старте отопительного сезона в каждом конкретном муниципалитете принимают местные органы власти.



