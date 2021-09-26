Водителя «скорой» разыскивают после ДТП в Волгограде

Происшествия 26.09.2021 11:20
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26.09.2021 11:20
Авария с участием автомобиля скорой помощи, водитель которого покинул место ДТП, произошла в Советском районе Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, накануне днем 61-летний водитель «скорой» («Ford Transit») на улице Краснопресненская напротив дома №20 совершил столкновение с впереди остановившимся автомобилем «Chery С-112». В результате ДТП 52-летняя женщина-водитель «Chery С-112» доставлена в медучреждение.
Сообщается, что после совершения ДТП водитель автомашины «Ford Transit» покинул место аварии, ведется его розыск.
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