Происшествия

Водителя «скорой» разыскивают после ДТП в Волгограде

Происшествия 26.09.2021 11:20
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26.09.2021 11:20


Авария с участием автомобиля скорой помощи, водитель которого покинул место ДТП, произошла в Советском районе Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, накануне днем 61-летний водитель «скорой» («Ford Transit») на улице Краснопресненская напротив дома №20 совершил столкновение с впереди остановившимся автомобилем «Chery С-112». В результате ДТП 52-летняя женщина-водитель «Chery С-112» доставлена в медучреждение. 
Сообщается, что после совершения ДТП водитель автомашины «Ford Transit» покинул место аварии, ведется его розыск.

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