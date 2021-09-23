Общество

Из-за волокиты газовиков поселок в Волгограде может замерзнуть этой зимой

Общество 23.09.2021 19:31
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23.09.2021 19:31




Жители поселка Купоросный в Советском районе Волгограда рискуют замерзнуть в своих домах, так и не дождавшись подключения к газу. К этому времени им должны были подвести трубы, но во многих домах даже не начиналась работа. Как сообщил ИА «Высота 102» житель поселка Дмитрий Захарьяшев, он подписал договор с АО «Волгоградгоргаз» еще в мае этого года, но компания пока его не исполнила. «По договору трубы должны были установить до 28 июля, но их до сих пор нет. А я заплатил за это 160 тысяч рублей», - возмущается мужчина. Он подготовил дом к установке коммуникаций и прождал два месяца, но рабочие так к нему и не приехали, хотя по договору срок подготовительных работ уже истек.
«Я с лета не могу доделать ремонт, поскольку жду окончания работы по установке газовых труб. Лето закончилось, ремонт приходится теперь отложить на следующий год», - рассказал Дмитрий Захарьяшев. Жители рассчитывали встретить зиму уже с газовым отоплением и поэтому разобрали свои дровяные печи еще летом. Но они не ожидали, что газификация растянется на такой долгий срок. «Сейчас  холодает, в доме без отопления уже невозможно нормально жить. Зачем нас просили тогда разбирать печи?", - задаются вопросом жители поселка. Газификацию своих домов сейчас ожидают около 60 жителей поселка.  

С жалобами они обратились к представителям компании АО «Волгоградгоргаз», которые приехали на встречу с жителями, чтобы прояснить ситуацию. Они пообещали решить проблему с газоснабжением в Купоросном уже в ближайшие сроки. «У многих из жителей договор на установку труб указан до ноября-декабря этого года. Чтобы не быть голословным, мы обещаем вам закончить работу до начала отопительного сезона», - заявил жителям  начальник межрайонного газового предприятия №5 Владимир Босомыгин. По его словам, работы ведутся в рамках заключенных договоров. "Подключение потребителей будут производиться в установленном порядке", - сообщил начальник предприятия. Так же он подчеркнул, что все работы будут выполнены в срок. После встречи газовиков с жителями работы по газификации поселка стали проводиться ударными темпами. «Высота 102» будет  следить за развитием событий.


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