Металлические гаражи не попали под амнистию в Волгограде

Общество 22.09.2021 15:02
0
22.09.2021 15:02
Металлические гаражи и «ракушки» без фундамента не попадут под гаражную амнистию в Волгограде. Об этом рассказала на сегодняшнем брифинге начальник отдела предоставления земельных участков в пользование облкомимущества Наталья Сбитнева. «Оформить гараж можно будет, если он построен до 30 декабря 2004 года и если он не признан самовольной постройкой по суду или решению органа местного самоуправления», - подчеркнула она. Также гаражная амнистия не будет распространяться на гаражи, которые находятся на садовых участках и объектах промышленного или коммерческого назначения. Не затронет амнистия и боксы в многоквартирных домах, коммерческих объектах, а так же подземные гаражи.
Спикеры рассказали, что в Волгоградской области владельцы различных объектов стали обращаться в органы власти по вопросам гаражной амнистии уже с 5 апреля, как только был принят закон. «Жители сталкиваются с проблемами наличия документов для оформления гаражной амнистии. Нам необходимо провести глобальную работу по запросам в органы технической инвентаризации. В данной ситуации основными помощниками станут органы БТИ и их архивы»,- рассказала Наталья Сбитнева. Всего в регионе, как ожидается, под амнистию попадут около 200 гаражных кооперативов, в которых от 50 до 300 гаражей.
«При оформлении гаража по амнистии должен быть документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка, из которого образован испрашиваемый участок, при котором был организован гаражный кооператив»,- пояснила Наталья Сбитнева. Также потребуется заключенный до 30 декабря 2004 года договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения и документ, подтверждающий проведение государственного технического учета или технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года. По вопросам гаражной амнистии собственникам гаражей можно будет обратиться в администрацию района или города. Гражданину необходимо будет платно подготовить документы через кадастрового инженера - потребуется схема расположения земельного участка (если у участка отсутствует проект межевания территории), технический план на здание гаража и межевой план земельного участка. Участники брифинга подчеркнули, что земельные участки в рамках «гаражной амнистии» предоставляются в собственность бесплатно.
Напомним, с 1 сентября в России вступил в силу закон о «гаражной амнистии»: владельцы незарегистрированных гаражей, в том числе в кооперативах, могут оформить их в упрощенном порядке бесплатно. При разработке законопроекта депутаты Госдумы заявляли, что он затронет около 3,5 млн россиян.
Реклама
Строительство моста через ерик Осинки под Волгоградом вошло в активную фазу22.09.2021 15:37
Общество 22.09.2021 15:37
Дачникам на заметку: что делать, если СНТ накопило долги за электричество22.09.2021 15:05
Общество 22.09.2021 15:05
Морозившую и топившую волгоградцев УК лишают лицензии22.09.2021 15:04
Общество 22.09.2021 15:04
Жильцы многоэтажки в центре Волгограда вышли на тропу войны с новой УК22.09.2021 13:35
Общество 22.09.2021 13:35
В Волгоградской области не успевают хоронить умерших от коронавируса22.09.2021 12:42
Общество 22.09.2021 12:42
«Угрозы жизни нет»: Волгоградская епархия просит молитв за митрополита Германа22.09.2021 12:35
Общество 22.09.2021 12:35
Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность коллективу «Росгосстраха»22.09.2021 10:51
Общество 22.09.2021 10:51
Многодетную семью священника из Волгоградской области госпитализировали с ковидом22.09.2021 08:26
Общество 22.09.2021 08:26
Волгоградская облдума заказала маски за бюджетный счет22.09.2021 08:10
Общество 22.09.2021 08:10
Суд в Волгограде не разрешил досрочно открыть опечатанный из-за кальяна бар21.09.2021 18:01
Общество 21.09.2021 18:01
Из ковидных госпиталей в Волгоградской области вывезли еще 17 умерших от коронавируса21.09.2021 16:56
Общество 21.09.2021 16:56
Волгоградская молодежь размечталась о фонтане и амфитеатре на СХИ21.09.2021 16:50
Общество 21.09.2021 16:50
Первые пострадавшие от отравления грибами появились в Волгоградской области21.09.2021 15:58
Общество 21.09.2021 15:58
В Волгоградской области закрыли Эльтонский ультрамарафон21.09.2021 15:40
Общество 21.09.2021 15:40
Особый противопожарный режим отменяют в Волгоградской области21.09.2021 15:16
Общество 21.09.2021 15:16
Реклама