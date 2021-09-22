Общество

Металлические гаражи не попали под амнистию в Волгограде

Общество 22.09.2021 15:02
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22.09.2021 15:02


Металлические гаражи и «ракушки» без фундамента не попадут под гаражную амнистию в Волгограде. Об этом рассказала на сегодняшнем брифинге начальник отдела предоставления земельных участков в пользование облкомимущества Наталья Сбитнева. «Оформить гараж можно будет, если он построен до 30 декабря 2004 года и если он не признан самовольной постройкой по суду или решению органа местного самоуправления», - подчеркнула она. Также гаражная амнистия не будет распространяться на гаражи, которые находятся на садовых участках и объектах промышленного или коммерческого назначения. Не затронет амнистия и боксы в многоквартирных домах,  коммерческих объектах, а так же подземные гаражи. 
Спикеры рассказали, что в Волгоградской области владельцы различных объектов стали обращаться в органы власти по вопросам гаражной амнистии уже с 5 апреля, как только был принят закон. «Жители сталкиваются с проблемами наличия документов для оформления гаражной амнистии. Нам необходимо провести глобальную работу по запросам в органы технической инвентаризации. В данной ситуации основными помощниками станут органы БТИ и их архивы»,- рассказала Наталья Сбитнева. Всего в регионе, как ожидается, под амнистию попадут около 200 гаражных кооперативов, в которых от 50 до 300 гаражей.

«При оформлении гаража по амнистии должен быть документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка, из которого образован испрашиваемый участок, при котором был организован гаражный кооператив»,- пояснила Наталья Сбитнева. Также потребуется заключенный до 30 декабря 2004 года договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения и документ, подтверждающий проведение государственного технического учета или технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года. По вопросам гаражной амнистии собственникам гаражей можно будет обратиться в администрацию района или города. Гражданину необходимо будет платно подготовить документы через кадастрового инженера - потребуется схема расположения земельного участка (если у участка отсутствует проект межевания территории), технический план на здание гаража и межевой план земельного участка. Участники брифинга подчеркнули, что земельные участки в рамках «гаражной амнистии» предоставляются в собственность бесплатно. 
Напомним, с 1 сентября в России вступил в силу закон о «гаражной амнистии»: владельцы незарегистрированных гаражей, в том числе в кооперативах, могут оформить их в упрощенном порядке бесплатно. При разработке законопроекта депутаты Госдумы заявляли, что он затронет около 3,5 млн россиян.

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