Автобус сбил беспечного пешехода в Волгограде (ВИДЕО)











Момент наезда пассажирского автобуса на женщину-пешехода в Волгограде записали камеры уличного видеонаблюдения. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП произошло сегодня в 8:30 в Ворошиловском районе Волгограда.





По предварительным данным, 52-летний водитель автобуса "Volgabus", который следовал по маршруту №88, при повороте на улицу Череповецкую совершил наезд на 69-летнюю женщину-пешехода. На записи видно, что она переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу, но зачем-то свернула и пошла в сторону остановки по проезжей части, где и произошел наезд. С травмами пострадавшую доставили в больницу. На месте ДТП работают экипажи городской ГИБДД.





Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фотго: Антон Воронович, Вконтакте и ГУ МВД России по Волгоградской области