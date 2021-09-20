Жалобы на бездействие правоохранительных органов рассмотрят в Волгограде

Общество 20.09.2021 12:48
0
20.09.2021 12:48
Личный прием граждан по вопросам соблюдения требований законодательства на досудебной стадии уголовного судопроизводства пройдет в прокуратуре Волгоградской области. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, жители могут сообщить о фактах отказа в регистрации сообщений о преступлениях, длительном проведении процессуальных проверок (расследовании уголовных дел), несогласии с принятыми процессуальными решениями, а также обратиться по иным вопросам на действия (бездействие) сотрудников правоохранительных органов.
Прием граждан проведет начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Волгоградской области Елена Анатольевна Архипова с 22 по 24 сентября с 10 до 16 часов в здании прокуратуры Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, 124.
Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, целесообразно иметь на руках заявление с указанием основных доводов. В случае, если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или иные органы государственной власти – приобщить к заявлению копии ответов.
Заявителю при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц - доверенность.
Реклама
Волгоградские чиновники почтили память жертв трагедии в пермском вузе минутой молчания20.09.2021 16:04
Общество 20.09.2021 16:04
«Мы все время боялись сгореть»: жители аварийного дома в Волгограде спасались от огня через окна20.09.2021 14:50
Общество 20.09.2021 14:50
Авиакомпанию «Победа» наказали за голодных пассажиров в волгоградском аэропорту20.09.2021 14:20
Общество 20.09.2021 14:20
Кировский и Советский районы Волгограда соединят новой дорогой за 380 миллионов20.09.2021 13:18
Общество 20.09.2021 13:18
В контакт-центр ПФР по Волгоградской области ежедневно поступает более 1000 звонков20.09.2021 12:30
Общество 20.09.2021 12:30
Кафе с самолетом «ЯК-40» попали под снос в Волгограде20.09.2021 08:18
Общество 20.09.2021 08:18
Как арендовать квартиру в Москве на выгодных условиях20.09.2021 07:53
Общество 20.09.2021 07:53
На концерт к храму Александра Невского пришли тысячи волгоградцев19.09.2021 20:38
Общество 19.09.2021 20:38
Патриарх Кирилл почтил память защитников Отечества на Мамаевом кургане19.09.2021 17:24
Общество 19.09.2021 17:24
В Волгоградской области 15 человек умерли от коронавируса за сутки19.09.2021 15:49
Общество 19.09.2021 15:49
Больше половины избирателей проголосовали в Волгоградской области19.09.2021 14:00
Общество 19.09.2021 14:00
Патриарх Кирилл прибыл в храм Александра Невского в Волгограде19.09.2021 10:01
Общество 19.09.2021 10:01
Инвалид взыскала с перевозчика 150 тысяч за падение в автобусе в Волгограде19.09.2021 08:10
Общество 19.09.2021 08:10
Патриарх Кирилл прилетел в Волгоград для освящения собора Александра Невского18.09.2021 19:05
Общество 18.09.2021 19:05
В Волгограде скончался 97-летний участник Сталинградской битвы18.09.2021 14:03
Общество 18.09.2021 14:03
Реклама