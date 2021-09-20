Жалобы на бездействие правоохранительных органов рассмотрят в Волгограде





Личный прием граждан по вопросам соблюдения требований законодательства на досудебной стадии уголовного судопроизводства пройдет в прокуратуре Волгоградской области. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, жители могут сообщить о фактах отказа в регистрации сообщений о преступлениях, длительном проведении процессуальных проверок (расследовании уголовных дел), несогласии с принятыми процессуальными решениями, а также обратиться по иным вопросам на действия (бездействие) сотрудников правоохранительных органов.

Прием граждан проведет начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Волгоградской области Елена Анатольевна Архипова с 22 по 24 сентября с 10 до 16 часов в здании прокуратуры Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, 124.

Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, целесообразно иметь на руках заявление с указанием основных доводов. В случае, если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или иные органы государственной власти – приобщить к заявлению копии ответов.

Заявителю при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц - доверенность.



