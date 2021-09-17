Волгоградский губернатор пристыдил чиновников за облезлый памятник Ленину

Общество 17.09.2021 16:39
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17.09.2021 16:39
Памятник Ленину в центре Жирновска Волгоградской области отремонтируют вместе с прилегающей к ДК «Нефтяник» территорией, сообщили в региональной администрации. Задачу привести монумент в надлежащий вид поставил губернатор Андрей Бочаров, который находится в Жирновске с рабочей поездкой.
Масштабный ремонт районного дома культуры, который включает благоустройство вокруг него, проводится впервые за 62 года и должен завершиться в конце октября. В этом в Жирновском районе также реконструируют два общественных пространства. За предыдущие семь лет муниципалитет реализовал свыше 30 проектов благоустройства, включая преображение парка Победы. В ближайшем будущем в Жирновске появится городской экопарк – город выиграл федеральный грант на 50 млн рублей.
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