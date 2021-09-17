Общество

Отдохнули по-соседски: этим летом волгоградцы предпочли ездить на небольшие расстояния

Общество 17.09.2021 17:10
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17.09.2021 17:10


Главным трендом минувшего туристического сезона стал отдых рядом с домом, такие выводы сделали эксперты МегаФона, проанализировав активность своих абонентов в международном и внутреннем роуминге. Всего наши земляки за лето посетили более 400 городов и 130 стран. При этом международный интернет-трафик по сравнению с прошлым годом вырос почти в 3 раза.
Летом волгоградцы активно открывали для себя красоты соседних регионов, поддерживая общероссийские тренды на краткосрочные поездки внутри страны и самостоятельный туризм. Самым популярным направлением стала соседняя Астрахань. В топ-5 также вошли Казань, Элиста, Самара и Саратов. Курорты Краснодарского края отстали по популярности от соседей города-героя, заняв шестую строчку рейтинга. Всего в путешествиях по России волгоградские абоненты израсходовали 850 Тб интернета, что на 20% больше, чем за сезон 2020 года.
Несмотря на то, что выбор зарубежных маршрутов этим летом был по-прежнему ограничен, международный интернет-трафик вырос в 3 раза, оставшись тем не менее почти вдвое ниже, чем в доковидном 2019 году. Самым популярным зарубежным направлением, что ожидаемо, стала Турция. В число наиболее посещаемых стран также вошли Абхазия, Армения, Азербайджан и Египет. Всего волгоградские абоненты МегаФона посетили 130 стран. В том числе отметились в таких интересных локациях, как Сейшельские острова, Марокко и Индонезия.
«Путешествуя по России и за границей, абоненты МегаФона продолжают вести активную онлайн-жизнь. Сегодня во всех регионах страны мыз апустили новую технологию VoLTE, которой волгоградцы активно пользовались в путешествиях. У решения есть важные преимущества, которые ценят туристы - высокая скорость установления соединения и экономия заряда аккумулятора. Кроме того, VoLTE не расходует интернет-трафик, сохраняя отпускные мегабайты для онлайн-развлечений, загрузки в сеть селфи и видео», - отмечает директор МегаФона в Волгоградской области Кирилл Давыдов.
За время летних путешествий волгоградцы проговорили по телефону 512 тысяч часов, что равняется 60 годам беспрерывного общения. А интернет-трафик туристы расходовали, в основном на онлайн-развлечения: игровые сервисы, просмотр и загрузку видео в Youtube, общение в социальных сетях и мессенджерах. 

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