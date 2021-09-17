Общество 17.09.2021 15:54
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17.09.2021 15:54
Товарищество собственников недвижимости «Каспийская долина» в Дзержинском районе Волгограда перекрыло шлагбаумами дорогу, по которой ездили жильцы расположенного рядом частного сектора. Как сообщила ИА «Высота 102» жительница соседнего с высоткой дома Елена Бубнова, в ТСН, которое обслуживает дом №5 по улице Жукова, сначала обещали владельцам «частников» дать пропуски для проезда, но после установки ограждения теперь с ними и разговаривать не хотят. «Они установили шлагбаумы по улицам Черноморская и Каспийская, теперь проезд к моему дому и другим домам со стороны проспекта Жукова перекрыт», - рассказала Елена.
Чтобы попасть из центра домой, людям приходится проезжать полквартала в объезд. «Я вчера не смогла попасть к своему дому. Утром пошла с письмом к управляющему ТСН, но в ответ получила отказ. Мне даже пообещали демонтировать мой забор», - рассказала обеспокоенная женщина. Она сразу же написала заявление в полицию.
Корреспондент «Высоты 102» попытался прояснить ситуацию с представителями ТСН. Со слов сотрудника, до которого дозвонился журналист, спорные участки дорог входят в общедомовое имущество и построены за счет жителей дома. «Мы получили разрешение от администрации района на установку шлагбаумов. Спецтехнику и машины экстренных служб мы пропускаем спокойно. Все инспекции предупреждены - у нас все законно», - пояснил представитель «Каспийской долины».
Однако жители частного сектора не собираются мириться с ограничениями при проезде к своим домам. Редакция ИА «Высоты 102» проследит за развитием событий.
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