В Волгоградской области снизилось количество новых случаев заражения коронавирусом

Общество 17.09.2021 12:43
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17.09.2021 12:43
В Волгоградской области за минувшие сутки зафиксировано 340 новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, это самый низкий показатель за последний месяц. Однако количество смертей от инфекции в регионе не снижается. Так, за минувшие сутки стало известно еще о 16 скончавшихся. Всего в Волгоградской области 2557 человек стали жертвами COVID-19.
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