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Первый пошел: «Ростелеком» обеспечил мобильной связью первый на Юге населенный пункт в рамках проекта УЦН 2.0

Телеком 14.09.2021 18:27 Новости компаний
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14.09.2021 18:27 Новости компаний


«Ростелеком» завершил строительство первой на Юге России базовой станции в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Торжественный запуск оборудования в тестовую эксплуатацию состоялся 14 сентября в хуторе Насонтов, население которого составляет около 400 человек. Во время публичного тестирования скорость интернета достигла 50 Мбит/с. Теперь жителям этого населенного пункта доступны как голосовая мобильная связь четвертого поколения (4G/LTE), так и скоростной беспроводной интернет. Проект УЦН 2.0 на Юге России охватит 2 428 населенных пунктов до конца 2030 года. 
В церемонии запуска приняли участие заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов, региональный министр цифрового развития, информационных технологий и связи Евгений Полуянов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Ростелекома» на Юге Сергей Мордасов, представители районных органов власти и жители хутора. После торжественного перерезания ленточки, приветственных слов от участников и демонстрации оборудования состоялось подключение к сети мобильной связи первых двадцати сим-карт. 
«Этот проект имеет большую социальную значимость как для региона, так и для всего Юга. Мы приходим с сотовой связью в те населенные пункты, где ее не было и в ближайшее время вряд ли появилась бы. Потому что в коммерческих целях строительство инфраструктуры для операторов там не выгодно из-за малой численности населения и низкой плотности проживания. В рамках проекта мы строим разветвленную инфраструктуру, которая становится фундаментом для дальнейшего цифрового развития территорий, обеспечивает возможность жителям пользоваться порталом госуслуг, телемедициной, коммерческими сервисами и в целом иметь те же возможности, что и горожане», — подчеркнул вице-президент — директор южного макрорегиона ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов. 
Второй этап проекта устранения цифрового неравенства стартовал в апреле этого года после подписания соответствующего соглашения между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и «Ростелекомом». Специалисты национального цифрового провайдера в рамках проекта построят базовые станции в малых населенных пунктах с численностью от 100 до 500 человек. Всего до конца 2030 года «Ростелеком» охватит мобильной связью более чем 24 тысячи сел, деревень, станиц и поселков во всех регионах России, в том числе 1 198 населенных пунктов до конца 2021 года. В Ростовской области в этом году в программу войдут 115 объектов.
Базовые станции специалисты «Ростелекома» планируют подключать преимущественно по волоконно-оптическими линиям связи. Диапазон радиочастот 2300–2400 МГц, который будет использоваться, обеспечит высокую скорость мобильной передачи данных. Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в проекте в качестве центра компетенций.
«Мы уверенно держим курс на цифровое развитие, потому что это ключевой фактор улучшения благосостояния и повышения качества жизни наших сограждан. С расширением охвата мы совместно с “Ростелекомом” предоставляем возможность жителям в глубинке пользоваться необходимыми цифровыми сервисами, онлайн-образованием, электронными государственными услугами», — отметил Артем Хохлов, заместитель губернатора Ростовской области. 
Проект устранения цифрового неравенства реализуется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
В Ростовской области «Ростелеком» в 2019 году досрочно завершил первый этап проекта, построив более 4000 километров волоконно-оптических линий связи и обеспечив беспроводной доступ в 395 населенных пунктах региона с количеством жителей от 250 до 500 человек. 

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