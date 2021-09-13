Жители Волгоградской области нарастили долг по кредитам и ипотеке





Размер задолженности по кредитам населения Волгоградской области по итогам первого полугодия 2021 года составил 279 миллиардов рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата. Для сравнения: в 2020 году жители региона взяли кредитов на 255 миллиардов рублей. При этом объем долга по ипотеке в регионе составил около 117 миллиардов рублей. В 2020 году он был ниже - 103 миллиарда рублей. Ранее в Центробанке объясняли все более серьезную зависимость от кредитов населения страны трудностями коронавирусного периода и снижением ипотечных ставок.

Между тем, среди регионов ЮФО больше всего долгов перед банками у жителей Краснодарского края – 777 миллиардов рублей, на втором месте по этому показателю Ростовская область – 525 миллиардов рублей.



