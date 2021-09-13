Жители Волгоградской области нарастили долг по кредитам и ипотеке

Общество 13.09.2021 10:28
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13.09.2021 10:28
Размер задолженности по кредитам населения Волгоградской области по итогам первого полугодия 2021 года составил 279 миллиардов рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата. Для сравнения: в 2020 году жители региона взяли кредитов на 255 миллиардов рублей. При этом объем долга по ипотеке в регионе составил около 117 миллиардов рублей. В 2020 году он был ниже - 103 миллиарда рублей. Ранее в Центробанке объясняли все более серьезную зависимость от кредитов населения страны трудностями коронавирусного периода и снижением ипотечных ставок.
Между тем, среди регионов ЮФО больше всего долгов перед банками у жителей Краснодарского края – 777 миллиардов рублей, на втором месте по этому показателю Ростовская область – 525 миллиардов рублей.
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