



В 28-и классах школ Волгоградской области введен карантин по коронавирусу. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете образования и науки Волгоградской области, учащиеся перешли на временное дистанционное обучение.

Напомним, даже, если в классе выявлен один заболевший коронавирусом, на карантин отправляются все его одноклассники. Если ОРВИ заболевают свыше 20% учащихся одного класса, остальные дети также переводятся на дистанционную форму обучения.

Ранее заявлялось о подготовке школ к обучению в условиях распространения коронавируса. В частности, в образовательных учреждениях действует входной температурный контроль, классы разобщают во время перемен и обедов в столовой, действуют и другие меры по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.



