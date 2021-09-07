Общество 07.09.2021 07:57
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07.09.2021 07:57
За предоставление услуги по курению кальянов, запрещенной из-за коронавирусных ограничений в Волгоградской области, владелец кальян-бара Hookah Place, ИП Бахвалов С.А. оштрафован Центральным районным судом на 25 тысяч рублей. В территориальном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в ходе проверки бара, проведенной специалистами ведомства и чиновниками администрации Волгоградской области, были обнаружены 15 кальянов полностью готовых для курения потребителями.
При этом данная услуга предоставлялась в период действия временного запрета на предоставление кальянов для курения в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах в Волгоградской области, согласно постановлению губернатора от 15.03.2020 г. №179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".
В отношении нарушителя было возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ и дело было направлено в суд. Решение суда о назначении штрафа не вступило в законную силу.
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