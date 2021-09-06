Телеком

«Квантопогружение»: «Ростелеком» в Волгограде стал партнером серии образовательных квестов для кванторианцев

Телеком 06.09.2021 16:58
0
06.09.2021 16:58


«Ростелеком» выступил цифровым партнером серии образовательных интерактивных квестов «Квантопогружение», приуроченных к началу учебного года. Занятия проходят на площадке «КванториумПолитех» в Волгограде. Весь сентябрь ребята будут погружаться в особенности цифрового мира, проверять свои умения, обретать новые знания и навыки.
Специалисты «Ростелекома» подготовили игровые уроки, которые на практике помогут юным кванторианцам освоить цифровые технологии и правила обращения с ними. В программе — командные интеллектуальные игры «Хлебни IТ», «РОБОшторм», «АВТОрегата», «Зачерпни навыки», «Выплыви в НАНО», «По волнам альтернативной энергетики» и другие. 
«Доступность и повышение качества образования всегда находится в фокусе внимания нашей компании. Мы проводим разные интерактивные мероприятия, чтобы как можно большее количество людей знакомить с возможностями цифрового мира. Школьников, которые с интернетом на “ты” с малого возраста, необходимо научить правильно реагировать на опасные ситуации в сети и расставлять границы. Ребята в игровом формате развивают полезные навыки, повышают интерес к получению новых знаний и более глубокому их применению в своей жизни», – рассказал Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
«На “Квантопогружение” мы приглашаем ребят, увлеченных IT-технологиями. В игровой форме мы рассказываем, как во время обучения в “Кванториуме” можно познать цифровой мир, его особенности и возможности. Много лет в наших мероприятиях принимает участие “Ростелеком”, сотрудничество с которым крайне полезно для наших воспитанников. Цифровые технологии в повседневной жизни – это реалии. Подрастающему поколению необходимо помогать овладевать этими знаниями, а нам, педагогам, поддерживать интерес молодежи и их устремления в получении современных специальностей», – рассказала Светлана Бибик, руководитель детского технопарка «КванториумПолиТЕХ». 
«Ростелеком» сотрудничает с волгоградским технопарком «КванториумПолитех» с момента открытия образовательного учреждения в 2018 году. Специалисты национального провайдера активно участвуют в мероприятиях технопарка, проводят открытые уроки, курируют проекты учащихся, выступают наставниками на мастер-классах, а также организуют экскурсии на объектах инфраструктуры компании.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Телеком
06.09.2021 12:53
Телеком 06.09.2021 12:53
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.09.2021 20:41
Телеком 02.09.2021 20:41
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.09.2021 16:22
Телеком 02.09.2021 16:22
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.09.2021 15:43
Телеком 02.09.2021 15:43
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.09.2021 11:10
Телеком 02.09.2021 11:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.09.2021 15:50
Телеком 01.09.2021 15:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.09.2021 11:20
Телеком 01.09.2021 11:20
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.08.2021 12:15
Телеком 31.08.2021 12:15
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.08.2021 12:26
Телеком 27.08.2021 12:26
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.08.2021 14:38
Телеком 25.08.2021 14:38
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.08.2021 11:22
Телеком 24.08.2021 11:22
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.08.2021 11:33
Телеком 20.08.2021 11:33
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.08.2021 17:15
Телеком 17.08.2021 17:15
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.08.2021 15:24
Телеком 16.08.2021 15:24
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.08.2021 13:35
Телеком 12.08.2021 13:35
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:04
Волгоградский губернатор вплотную занялся лесозащитными полосамиСмотреть фотографии
17:46
Суд в Волгограде обязал чиновников облкомприроды вернуть 12,5 млн субсидии в бюджетСмотреть фотографии
16:58
«Квантопогружение»: «Ростелеком» в Волгограде стал партнером серии образовательных квестов для кванторианцевСмотреть фотографии
16:24
Колонию оштрафовали на 16 млн за срыв сроков по строительству детсада в ВолжскомСмотреть фотографии
16:01
Подрядчик Роскосмоса возьмется за здание волгоградского ТЮЗаСмотреть фотографии
15:34
Ночные заморозки задержатся в Волгоградской области до 8 сентябряСмотреть фотографии
13:57
РУСАЛ стал генеральным партнером Гранд финала «Metal Cup. Устойчивое развитие»Смотреть фотографии
13:39
Тысячи пачек с бюллетенями забрал из типографии волгоградский избиркомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:24
В Волгоградской области месть пенсионера девушке-продавцу за отказ разменять деньги попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:00
Волжанке вернули незаконно списанные банком детские пособияСмотреть фотографии
12:53
МТС подготовила волгоградский аквапарк к наплыву селфиСмотреть фотографии
12:03
Готовилась к выписке: женщина выпала из окна ковидного госпиталя в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:44
Банк «Открытие» запускает серию открытых вебинаров по инвестициямСмотреть фотографии
11:38
Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области «шагает по плато»Смотреть фотографии
11:26
Полиция проводит проверку после избиения диджея в волгоградском клубеСмотреть фотографии
11:03
Члены УИК в Волгоградской области получат прибавку к зарплате за выборыСмотреть фотографии
10:39
Губернатор Волгоградской области придал ускорение вакцинации от гриппаСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде один водитель сбил пешехода, а второй его задавилСмотреть фотографии
10:05
Осужденные за браконьерство не убедили в своей невиновности волгоградский облсудСмотреть фотографии
09:48
Жаждущий любви волгоградец отдал мошенникам 100 тыс рублейСмотреть фотографии
09:25
Ремонт школы в подарок: в честь своего юбилея компания Андрея Мельниченко дарит подарки городам присутствия предприятийСмотреть фотографии
08:23
В Волгограде 47 зданий исключены из перечня объектов культурного наследияСмотреть фотографии
07:59
В Дагестане нашли потерявшийся катер с семью волгоградцамиСмотреть фотографии
20:23
«Ездить с открытым баком – это безумие»: в Волгограде байкер собирается судиться с продавцом сгоревшего мотоциклаСмотреть фотографии
18:59
Волгоградский «Ротор» разгромил одного из лидеров ФНЛ из Оренбурга - 3:0Смотреть фотографии
17:35
В Каспийском море потерялся катер с семью волгоградцами на бортуСмотреть фотографии
16:24
Названа предварительная причина покраснения реки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:09
«У вас в России – свобода»»: уехавший из страны волгоградец - о скованном коронавирусом и страхом ВьетнамеСмотреть фотографии
14:05
В Волгоградской области открыли детскую поликлинику в ярких тонахСмотреть фотографии
12:30
Экс-главу МЧС по Волгоградской области наградили за тушение пожаров в ЯкутииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 