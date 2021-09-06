



«Ростелеком» выступил цифровым партнером серии образовательных интерактивных квестов «Квантопогружение», приуроченных к началу учебного года. Занятия проходят на площадке «КванториумПолитех» в Волгограде. Весь сентябрь ребята будут погружаться в особенности цифрового мира, проверять свои умения, обретать новые знания и навыки.

Специалисты «Ростелекома» подготовили игровые уроки, которые на практике помогут юным кванторианцам освоить цифровые технологии и правила обращения с ними. В программе — командные интеллектуальные игры «Хлебни IТ», «РОБОшторм», «АВТОрегата», «Зачерпни навыки», «Выплыви в НАНО», «По волнам альтернативной энергетики» и другие.

«Доступность и повышение качества образования всегда находится в фокусе внимания нашей компании. Мы проводим разные интерактивные мероприятия, чтобы как можно большее количество людей знакомить с возможностями цифрового мира. Школьников, которые с интернетом на “ты” с малого возраста, необходимо научить правильно реагировать на опасные ситуации в сети и расставлять границы. Ребята в игровом формате развивают полезные навыки, повышают интерес к получению новых знаний и более глубокому их применению в своей жизни», – рассказал Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

«На “Квантопогружение” мы приглашаем ребят, увлеченных IT-технологиями. В игровой форме мы рассказываем, как во время обучения в “Кванториуме” можно познать цифровой мир, его особенности и возможности. Много лет в наших мероприятиях принимает участие “Ростелеком”, сотрудничество с которым крайне полезно для наших воспитанников. Цифровые технологии в повседневной жизни – это реалии. Подрастающему поколению необходимо помогать овладевать этими знаниями, а нам, педагогам, поддерживать интерес молодежи и их устремления в получении современных специальностей», – рассказала Светлана Бибик, руководитель детского технопарка «КванториумПолиТЕХ».

«Ростелеком» сотрудничает с волгоградским технопарком «КванториумПолитех» с момента открытия образовательного учреждения в 2018 году. Специалисты национального провайдера активно участвуют в мероприятиях технопарка, проводят открытые уроки, курируют проекты учащихся, выступают наставниками на мастер-классах, а также организуют экскурсии на объектах инфраструктуры компании.



