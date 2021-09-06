Волжанке вернули незаконно списанные банком детские пособия





Прокуратура Волжского защитила права местной жительницы, у которой банком неправомерно были списаны детские пособия. 38-летняя женщина в своей жалобе рассказала о том, что при взыскании денежных средств в рамках исполнительного производства у нее списали 20 тысяч рублей. Старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина пояснила ИА «Высота 102», что эти деньги поступили на счет волжанки в качестве единовременной выплаты как матери двоих детей в июне этого года. Несмотря на то, что данная категория пособия на основании федерального закона «Об исполнительном производстве» взысканию не подлежит, банк списал эти средства. Тогда как закон требовал обязательную кодировку вида дохода, подлежащего отражению в платежном поручении.

В этой связи прокуратурой Волжского в адрес руководства кредитной организации внесено представление с требованием устранить нарушения закона. В ходе рассмотрения представления банком требования прокурора удовлетворены, заявительнице возвращены необоснованно списанные денежные средства, уточнила Оксана Черединина.



