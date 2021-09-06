Губернатор Волгоградской области придал ускорение вакцинации от гриппа

Общество 06.09.2021 10:39
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06.09.2021 10:39
Дополнительные задачи для предотвращения повышения уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом в осенне-зимний период, а также по формированию устойчивого коллективного иммунитета от коронавируса – такие темы были подняты на сегодняшнем совещании в администрации Волгоградской области.
В администрации региона по-прежнему считают ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, стабильной, но напряженной. Так, число ежедневно выявляемых случаев заболевания сохраняется практически на одном уровне. Число выписываемых по выздоровлении из стационаров людей стабильно выше числа госпитализируемых. Однако в осенне-зимний период стоит ожидать повышения уровня заболеваемости простудными заболеваниями, гриппом и внебольничными пневмониями. «Поэтому необходимо быть в готовности к возможному осложнению ситуации, понимая, что простудные и инфекционные заболевания в этот период наложатся на коронавирусную инфекцию. При этом необходимо организовать вакцинацию людей не только от коронавирусной инфекции, но и от гриппа, а это потребует дополнительных усилий», — заявил Андрей Бочаров.
Глава региона отметил, что резерв свободного инфекционного коечного фонда сохраняется на уровне 15% — этого достаточно. При этом губернатор поставил задачу быть готовыми, в случае осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации, к развертыванию дополнительного инфекционного коечного фонда с доведением общего количества мест до 8000.
На территории Волгоградской области продолжается плановая вакцинация от коронавирусной инфекции. Общее количество вакцинированных жителей превысило 810 тысяч человек.
Идет подготовка к плановой вакцинации от гриппа. Вакцина от гриппа в Волгоградской области закуплена в достаточном количестве, заверили в администрации. Обеспечено оперативное приобретение и поставка в лечебные учреждения дополнительных экспресс-тестов с целью разделения потоков людей, заболевших коронавирусной инфекцией, от людей с простудными заболеваниями. На этой неделе будет представлен план проведения вакцинации жителей Волгоградской области от гриппа.
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