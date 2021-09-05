



В числе награжденных еще более четырех десятков человек. Все они получили государственные награды, как отмечается в документе, за отвагу, смелость и решительность, проявленные при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и спасении людей в экстремальных условиях.

Сильные природные пожары летом текущего года из-за сухой и жаркой погоды затронули несколько регионов в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Особенно сильно пострадала Якутия, где введен режим ЧС.

Фото из архива «Высоты 102»



