Общество

Экс-главу МЧС по Волгоградской области наградили за тушение пожаров в Якутии

Общество 05.09.2021 12:30
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05.09.2021 12:30


Первый  заместитель начальника Главного управления пожарной охраны МЧС России Олег Гребенюк, который до перехода на повышение в Москву более 11 лет возглавлял ГУ МЧС России по Волгоградской области, получил госнаграду за борьбу со стихийными бедствиями. Указом президента России генерал-майор внутренней службы Олег Гребенюк награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». 
В числе награжденных еще более четырех десятков человек. Все они получили государственные награды, как отмечается в документе, за отвагу, смелость и решительность, проявленные при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и спасении людей в экстремальных условиях.
Сильные природные пожары летом текущего года из-за сухой и жаркой погоды затронули несколько регионов в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Особенно сильно пострадала Якутия, где введен режим ЧС.
Фото из архива «Высоты 102»

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