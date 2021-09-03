Экономика

АО «Волгоградоблэлектро» присоединило к сетям более 1000 потребителей Волгоградской области с начала года

Экономика 03.09.2021 20:32
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03.09.2021 20:32


Технологическое присоединение новых объектов и увеличение существующей мощности – одно из приоритетных направлений деятельности электросетевой компании. Выполняемые специалистами работы по обеспечению электрической энергии гарантируют высокие темпы строительства и ввода новых объектов социальной инфраструктуры для развития таких важных отраслей как промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение жилищное строительство.
Подробности – в видеосюжете.

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