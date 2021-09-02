В Волгоградской области резко похолодает





Температура днем в Волгограде в ближайшие три дня опустится до +15...+19°, а в районах области до +12...+19°. По прогнозу Волгоградского ЦГМС, в Волгоградской области 3,4 и 5 сентября ожидаются дожди, местами сильные, грозы и ветер порывами до 23-28 метров в секунду, а в Волгограде - до 16-21 метра в секунду. По ночам в районах области температура упадет до +9...+14°, местами до +4º. В Волгограде - до +10...+15. Завтра, 3 сентября, и в субботу, 4 сентября, в областном центре прогнозируются дожди и грозы, а в воскресенье осадков не ожидается.



