Общество

Столовая мечты: в волгоградском регионе запущено в работу первое школьное кафе

Общество 02.09.2021 17:33 Новости компаний
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02.09.2021 17:33 Новости компаний


В Гимназии №12 Краснооктябрьского района Волгограда открыто школьное кафе. За два дня в нем уже побывали все гимназисты. Ученики назвали новое место “столовой мечты”. 
"Спасибо руководству «Виво Маркет», что доверили, спасибо, что поверили в нас. Наше совместное большое желание и предыдущие годы усилий в работе по продвижению правильного питания принесли свои плоды. Мы участвовали во всероссийском конкурсе по организации питания, заняли там второе место. И вдруг оказывается, что проект соглашения, который обсуждается в городе, не включает гимназию в свои ряды. И тут я поняла, настало время проявить инициативу. И вот наша совместная работа и дружба в итоге привела к такому успеху", - прокомментировала директор Гимназии 12 Наталия Барышникова.
Работа на объекте велась в течение двух летних месяцев, так что реконструкция школьной столовой никак не сказалась на организации учебного процесса. 

"В проекте гимназии №12 мы полностью отремонтировали обеденный зал. Был проведен конкурс совместно с учениками, дети выбирали концепцию, а мы адаптировали ее под то, что вы здесь видите. В гимназии велись строительно-монтажные работы, была поставлена новая линия раздачи, чтобы увеличить пропускную способность, увеличено количество посадочных мест от 125 до 170, произведена замена радиаторной группы, группы умывальников, закуплен инвентарь, посуда", - рассказал заместитель генерального директора ООО «Виво Маркет» Роман Ковалев.  
Гимназия стала пилотной площадкой для реализации проекта по муниципально-частному партнерству «Школьное кафе», которое еще обсуждается и дорабатывается с администрацией города. Кстати, это образовательное учреждение не вошло в перечень 22 школ, предлагаемых к реконструкции в соглашении об МЧП, но благодаря активной позиции директора и родителей стала первой ласточкой проекта. 

На базе гимназии отработаны новые концепты в сфере социального питания. Такие, как шведский стол, безналичная оплата, а также новая система обратной связи. Это QR-код. Он позволяет перейти на страницу оператора питания и написать свои вопросы и пожелания напрямую. Это инструмент для оперативного взаимодействия потребителя и оператора питания.
Концепт шведского стола будет отрабатываться на базе нового дополнительного меню, которое разработано по запросу старшеклассников. Школьники хотят иметь возможность выбирать свой рацион, а не питаться только блюдами из ассортимента льготного меню. 

Поэтому технологи «Виво Маркет» разработали дополнительные виды меню: комбо и ланчи. Все приготовлено только из разрешенных для школьного питания продуктов. 
“В состав Комбо входит полезная выпечка и напиток. Например, школьник может позавтракать ванильным или шоколадным круассаном и кофейным напитком за 35 рублей. Или перекусить слойкой с картофелем и курицей и чаем за эту же сумму. Также в ассортимент с этого учебного года добавлены сырники. Ланч — это полноценные обеды, в которых мы предлагаем три вида 10-дневного меню”, - сообщил заместитель генерального директора по социальному питанию компании “Виво Маркет” Руслан Кулиев. 
Льготное меню так и останется основным. Оно предлагается детям льготных категорий и ученикам начальной школы бесплатно. А также это меню могут приобретать родители для детей 5-11 классов, которые не относятся к льготной категории школьников. Его цена 72,09 рубля.
"То, что мы увидели здесь - это новое слово в социальном питании. Далеко не каждый оператор питания готов вкладываться в модернизацию инфраструктуры. Волгоград стал одним из первых городов в России, где об этом не только задумываются, но и реально делают. Буквально несколько дней назад мы были на федеральном форуме, где многие регионы только говорили о том, что задумываются над организацией шведских столов в школах. А у нас уже это есть, это здорово", - отметила заслуженный юрист РФ, руководитель рабочей группы по школьному питанию Общественной палаты Волгоградской области Светлана Казаченок. 





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