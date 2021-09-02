Больше призов на Дне танкиста — только для абонентов тарифа «Игровой»





12 сентября 2021 года состоится День танкиста — одно из главных онлайн-событий для фанатов World of Tanks по всему миру. Традиционно пользователям тарифа «Игровой» от «Ростелекома» будут предоставлены уникальные возможности завоевать дополнительные призы, включая игровое золото и высококлассную боевую технику.

Все желающие могут принять участие в танковом онлайн-турнире в личном зачете — для этого достаточно иметь в личном аккаунте не менее 1 000 игр в режиме «Случайный бой» и пройти простую регистрацию на сайте World of Tanks , которая завершится 5 сентября в 23:59 мск.

Пользователи тарифа «Игровой» от «Ростелекома» снова получат преимущества в боях и возможность выиграть больше золота и других весомых призов.Для этого формируется специальный дивизион «Игровой», за призовые места в котором присуждаются дополнительные внутри игровые награды. Общий призовой фонд составит 7,5 млн единиц золота на 5 тыс. призовых мест (за первое место — 20 тыс. единиц золота), а также танки VIII уровня стран-участниц Второй мировой войны для первых пяти мест.

В рамках Дня танкиста также пройдет турнир блогеров 7х7, в котором примет участие Дмитрий LeBwa Палащенко — один из самых титулованных «танкистов» в России. Дмитрий — многократный победитель турниров в WorldofTanks и двукратный чемпион мира. С 2021 года выступает амбассадором тарифа «Игровой».